指甲｜指甲軟偏白且易斷裂屬血虛體質　可多吃紅肉、波菜補充鐵質

就中醫觀點來看，人類臟腑器官的變化會反應到指甲上，因此，只要時常注意指甲上的微妙變化，就可探查身體健康狀況。而指甲的長短、顏色、外觀及光澤等，到底表現出那些健康疾患呢？請中醫師來解答！



中醫認為：「爪為筋之餘」，筋為肝所主，是肝的精氣所生，說明爪的營養來源和筋相同。所以，肝與筋的虛實情況，可以從指甲的變化反映出來。凡筋力健壯者，爪甲多堅韌；筋衰無力者，爪甲多薄而軟。

指甲顏色、光澤、外觀竟能反映身體狀況？（點圖放大👇）

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健康的指甲，應是顏色粉紅有光澤

健康的指甲，應是顏色粉紅、甲面有光澤，代表肝排毒功能佳、供血充分循環好；若肝血不足，則指甲色澤枯槁、蒼白，則可能有貧血的跡象。台灣中醫師賴睿昕說：「望診指甲對於判斷肝和筋的生理、病理有一定參考價值。」

通過指甲看健康的意義在於，如果多個指甲突然有了明顯改變，或某種指甲異常長期存在，就需要注意預防相關的疾病，或做相關檢查。「但若只有短時間的改變，或指甲異常是與生俱來的，則不一定是身體有病變。」

例如，如果消化系統出現問題，甲床的營養供應減少、易使指甲生長緩慢；或代謝不佳、廢物排出受阻，使得指甲失去透明感，變得污濁粗糙，甚至會有凹陷的情形等。

指甲易斷裂？從指甲軟硬看體質

賴睿昕表示，冬季是指甲最容易斷裂的季節，尤其在新冠疫情期間，大家頻繁洗手，使得手部肌膚變得乾澀、指甲也跟著變得脆弱所致！中醫認為，指甲易斷裂的主要原因為營養不均衡，代表有血虛、陰虛等問題，這可從指甲的軟硬度來看。

- 指甲軟、偏白且容易斷裂：屬於血虛體質，可多吃紅肉、牛肉、波菜等食物補充鐵質。

- 指甲硬、粗糙且容易斷裂：屬於體質陰虛，代表身體有火氣，中醫稱之「肝血不足，陰虛有火」，可多吃溫潤身體的東西，如百合、蘿蔔等食材。



月牙看健康，與生殖系統有關！

中醫認為「肝腎同源」，而指甲上的月牙與腎氣的強弱、生殖系統健康有關。正常的月牙佔指甲1/5，顏色為奶白色、形狀明顯。面積從拇指、食指、中指等依次遞減；男性月牙較寬、女性略小、老人較小，營養不良者則消失。

如果沒有月牙，並不代表身體一定有疾病。但月牙較多較明顯，表示他的氣血循環佳、腸胃和免疫力也較好，此外，生育能力就愈強；相反的，月牙愈少表示生育能力就越差。

賴睿昕指出，臨床上，來調理體質的備孕者，分為一般受孕者，雙手只有2至3個指甲有月牙，呈淡紅或淡白；難孕或不孕者，雙手則完全無月牙，甲色更為淡白；掌心為淡白或淡黃，手溫偏於冰涼；臉色則乾枯、蒼白、蠟黃。

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指緣乾燥、手部冰冷，也是健康警訊

賴睿昕表示，指甲無光澤、指緣總是乾乾的，甚至有死皮，代表體內血液供應不足，或是身體水分與能量不夠，這時，皮膚也會出現有乾燥及缺乏彈性等的問題，記得多多補充水分。

手部冰冷，代表臟腑虛寒，氣血虛弱的徵兆。這時，充足的營養與適量的運動，是改善指甲問題最直接的方法，最好能到公園、郊外等、曬曬太陽、活動身體，讓自己流流汗，也能促進血循。

月牙及指甲形狀改變可反映某些疾病，例如，甲狀腺機能異常會導致指甲變黃、月牙變紅紫可能有心臟循環的問題、慢性心臟病及呼吸道疾病患者指尖及指甲易變肥大的杵狀指等，這些在現代醫學上已經有很多統計案例。

賴睿昕提醒，指甲能反映身體的狀況，指甲的變化可能意味著身體的某些變化。不過並非所有的指甲都是疾病的徵兆，有些指甲的異常變化並無大礙，要配合著其他表徵一起診斷才是。

▼月牙5種不同顏色反映健康，你又屬於哪一種？（按圖了解👇👇👇）

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