減肥｜不一定戒澱粉先可以變瘦！藜麥糙米6種中低GI值澱粉助瘦身

在減肥的時候很多人會選擇「戒糖」、「戒澱粉」，雖然控制體重的效果很好，但對於比較敏感的人來說，也可能會影響情緒。因為攝取澱粉時，才能刺激胰島素分泌，而胰島素又是讓色胺酸進入大腦、合成快樂荷爾蒙「血清素」的關鍵。



為什麼吃澱粉會快樂？還能幫助瘦身？

被稱為快樂荷爾蒙的「血清素」，與人的情緒、睡眠、壓力和食慾調節有關，血清素製造充足，就能讓人適度放鬆、心情愉悅、抑制食慾，減少過度進食，反而能幫助減肥，所以適當的澱粉是必須的。

但很多人又擔心自己會變胖、會造成高血糖，這時候就建議選擇升糖指數（GI值）較低的澱粉類食物，能刺激胰島素分泌，又不會造成血糖起伏過大、甚至肥胖。

低GI的澱粉食物通常含有高纖維，也有大量豐富的維他命跟礦物質，所以適量攝取反而對抑制食慾是有幫助的，也讓減肥過程不會這麼痛苦，提醒大家在減肥的過程中，也不需要這麼害怕澱粉！

6種中低GI值澱粉有助瘦身（按圖看清👇👇👇）

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一、藜麥

藜麥GI值只有35，是高蛋白質低GI值的碳水化合物，有助血糖與體重控制。還含有維他命B雜、礦物質、Omega-3等多種營養素。

二、燕麥

燕麥的GI值約是55，比一般白米來得低，白飯GI值約是84，含有豐富膳食纖維，能增加腸胃道黏度，減緩腸道對碳水化合物的吸收速度，即減少葡萄糖的吸收率，延長葡萄糖在體內的消化和利用，並降低對胰島素的刺激，有助於穩定血糖。

三、芋頭

芋頭的GI值約是64，而白飯GI值約是84，因此吃芋頭血糖上升速度會較慢，而且芋頭的抗性澱粉比白飯多很多，因此有助增加飽腹感，膳食纖維含量也高，可以促進腸胃蠕動，幫助腸道內好菌增長。但仍要注意食用量，吃太多還是會攝入過多的熱量。

四、意粉

意粉的GI值約為60，而且抗性澱粉高，能降低脂肪儲存。麵條選擇長直麵，搭配適當的料理方式像是清炒，減肥中吃也不用擔心會變胖。

五、粟米

粟米GI值約是70，也是個替代白飯的好選擇，雖然一樣含有澱粉，但熱量只有白飯的一半。除此之外也含有多種維他命，對人體有許多好處。

六、糙米

糙米GI值約為50，含有豐富膳食纖維，除了讓人有飽足感，也有助腸道蠕動，含有的維他命B雜，也可以促進身體新陳代謝。

小提醒：以上僅供參考，攝取過量仍會變胖，因此更重要的是檢視自己每天攝入的熱量是否超過一天所需。



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