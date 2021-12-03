聽覺健康｜錯誤聆聽習慣可致喪失聽力？戴無線耳機遵從4大準則

藍牙耳機幾乎跟手機一樣，成了現代人生活不能缺少的必要品，世界衛生組織在今年四月時警示，小心不恰當的聆聽習慣，將有超過10億年輕人面臨永久性的聽力損傷風險，預計到2050年有近25億人有一定程度的聽力損失。對此，醫師也特別提醒：「長期戴耳機如果又音量過大，小心長期下來造成聽力喪失，最好不要超過最大音量的一半。」



聽耳機時間過長傷害外毛細胞

幾乎現在人人手一副Airpod，不僅戴起來外型好看無線耳機也很方便，但看在醫師眼中總是會有點小擔憂，台灣佳鴻診所兒科唐子涵主治醫師坦言：「其實聽力本來就會隨著年紀退化，因為隨著年齡增長，內毛細胞會慢慢退化，影響到高頻的頻率。」

「當長期聽耳機，如果音量過大、或時間過長，都會傷害到外毛細胞與聽覺神經，長期下來甚至會造成不可逆的永久性聽力損害。」唐子涵解釋。

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四分之一年長者有聽損問題

不少人習慣走路、騎單車、騎電單車都在聽音樂，除了可能會聽不到別人警示的喇叭聲，增加產生交通事故的風險，尤其年長者要特別注意，世界衛生組織提醒：「聽損患病率隨著年齡增長而增加，在60歲以上族群中，超過25%的人受到聽力損失的影響。 」

唐子涵分析：「如果聽力喪失，除了平常有人身安全的疑慮，甚至在長輩可能會增加失智的風險，因聽力障礙會減低社交的刺激，也可能導致認知能力下降。」

面對聽力問題是不管哪個年齡層都該注意的，世界衛生組織公布資料顯示全球超過10億名12-35歲年輕人，可能因為耳機使用不當，而有失去聽力風險。

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面對現代人的聽力問題，到底平常戴Airpod要注意哪些事項呢？唐子涵提出四項方向可以遵守：

1. 音量儘量小聲，最好不要超過最大音量的一半。

2. 聽30分鐘後可以休息10-15分鐘。

3. 在走路、騎車時最好不要聽，以免沒有聽到別人示警的喇叭聲。

4. 不要聽著耳機睡覺。



另外，日常生活中對於耳朵也有保養聽力的方式：

1. 如果工作環境是吵雜的，記得戴防噪耳塞。大於85分貝的聲音都可能造成損害，應避免長時間暴露。

2. 不要常常挖耳朵，避免增加耳朵感染的風險。

3. 不要抽煙，抽煙可能透過收縮血管和限制血液流向耳朵，進而損害聽力。

4. 儘量不要喝酒、熬夜、壓力過大，保持良好生活習慣。

Airpod在年輕人普及率高，千萬別因為錯誤的習慣影響到聽力，因為當毛細胞死了是不可逆的，世界衛生組織強調60%的聽力損失是由可避免發生的，千萬別忽視錯誤使用耳機帶來的傷害。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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