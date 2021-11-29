排毒水｜山下智久靠飲橙檸檬浸水減肥　4大推介降膽固醇仲防癌！

排毒水（Detox Water）引發不少討論，更成為減肥人士的新寵，喝水不再淡而無味，而且有不同營養。保持水分充足對身體確實是非常重要的，因此許多科學家及醫生推薦每人日應喝足「體重(公斤)乘以30」，也就是一個體重75公斤的人，每天喝水量至少為2250毫升。到底排毒水是甚麼？又有甚麼效用？



排毒水就是將新鮮瓜果與草本植物混搭泡在飲用水裡，放雪櫃超過８小時直至出味後而到的純天然維他命水。做法簡單，只要將想用的材料清洗去皮，體型大的切成塊，放進裝有飲用水的水瓶，蓋上蓋然後放進雪櫃冷藏至少8小時即可，任何人都能輕鬆自己製作。

因為製作方法是「浸泡」，熱量極低，是取代高卡飲品的最佳選擇。而對於不愛喝水的人，也是一大福音，加入自己喜愛的水果讓平淡無味的水增添各種風味。

▼排毒水知多啲（按圖👇👇👇）

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排毒水主要有以下好處：

1. 助控制體重

飲水可以幫助體重管理，所以排毒水也一樣。有研究顯示，若喝下半公升的水，新陳代謝速率可增幅30%約1個小時之久，所以加快的新陳代謝率可以幫助燃燒更多的熱量；另外，也可以降低飢餓感，尤其是在餐前，多喝排毒水有胯在吃主餐時減少份量。

2. 助順暢排便

有許多人認為晚餐飯後或睡前喝排毒水對於消化、立即或隔天早晨排便非常有幫助，目前雖然沒有大量關於排毒水這方面的研究證明，但確實多喝水可以大大提升排便順暢的科學根據，因此排毒水同理可證，甚至有些成份含有大量纖維質，效果更好。

保持水份充足對於消化系統非常重要，每天喝大量的水，讓食物在通過腸道時更順暢，而長期缺水的話，則很容易導致便秘。

3. 含豐富營養素

蔬果中含有多元的營養素與礦物質，雖然僅僅喝水就可以提升免疫力，但加了許多蔬果的排毒水內含豐富維生素，可以更有效幫助提升免疫力，抗發炎。

4. 改善肌膚

水分充足可以讓肌膚更容光煥發，許多臨床研究證實曾有肌膚乾燥問題的人，在長期喝了排毒水之後，肌膚狀況大幅改善。

5. 帶來好心情與精神

有研究證實，僅僅脫水1%已顯著影響心情、降低注意力並導致頭痛，如果常覺得非常疲累，排毒水可以幫助保持心情愉快、有更多能量並感到心情更平靜。

山下智久也曾製作水果為主要材料的「排毒水」。（IG@tomo.y9）

山下智久也愛喝排毒水，早前他於Instagram上載製作混合水果排毒水的片段，「山P版排毒水」由橙、檸檬切片加入藍莓泡在水中而成。到底飲用排毒水有甚麼要注意？

▼飲用排毒水注意事項（按圖👇👇👇）

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1. 浸泡水溫如何？如何浸泡最好？用甚麼器皿浸泡？



每人體質各有不同，不需刻意用冰水去浸，用和暖開水去浸已足夠，水溫太凍或太熱會令維他命流失。製作時把水果切細，可以令果糖及維他命愈快溶水中，水果浸水1至2小時已把營養釋出，但記得在浸前最好先洗淨，以免連殘餘農藥一同飲用。



浸泡時最好用密封玻璃瓶，塑膠有機會釋出有害物質，密封情況直接影響氧化結果，所以盡量少打開，而在打開後盡快飲用。



2. 適用水果？不適合水果？



富維他命C水果，易溶於水、果汁多、味道酸甜，例如：檸檬、橙、士多啤梨及奇異果



但如果是易氧化的水果，如香蕉及蘋果；或果皮厚、富維他命A、E 、胡蘿蔔素蔬果，例如：牛油果及木瓜，因其營養素不易溶於水，故直接進食更佳。



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製作排毒水，除了水果之外，還可以加入青瓜、肉桂、迷迭香和薄荷等。以下是搭配推薦。

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士多啤梨排毒水



材料：切塊的新鮮士多啤梨、薄荷葉、水

士多啤梨性涼，具有潤肺生津、健脾解酒、調理胃腸道、改善便秘和防癌功效，而且鮮嫩多汁，出味快，還能夠帶來酸甜開胃的味道。

青檸排毒水



材料：青檸片、青瓜片、薄荷葉、碎冰、水

青檸富含維他命C，強鹼性，可防癌、降低膽固醇、消除疲勞和增強免疫力。不過太酸會傷胃，因此建議大家不需要放太多。而青瓜有美容功效，味道清新，可以多放。

混合水果排毒水



材料：青瓜片、小紅莓、提子、水

補水排毒的青瓜、抗炎殺菌的小紅莓、防癌淨化的提子，這組合長期飲用好處多，不過記得提子要對半切開才易出味。

西柚排毒水



材料：西柚、檸檬、青檸、薄荷葉、水

西柚、檸檬、青檸都是減肥好幫手，但味道略酸，建議檸檬青檸只放1-2片，然後多放鮮橙可緩解酸度。

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