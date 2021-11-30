臉部刮痧凍齡怕「出痧」? 醫師授刮痧貼士十大養顏穴位知多啲！

愛美是女士的天性，近年興起的刮痧美容更讓不少女士躍躍欲試，但又憂慮此舉恐令臉部「出痧」瘀紅。這次我們就邀請了註冊中醫師戴貝莎醫師，為各位女士一一拆解有關刮痧美容的迷思及原理。

近年興起的刮痧美顏讓不少女士躍躍欲試。（Shutterstock）

美顏刮痧未必「出痧」

據戴貝莎醫師分享指，一般的刮痧是指利用器具（如刮痧板、湯匙等）在身體皮膚上產生物理刺激，可按疼痛部位或中醫經絡循行制定刮動的路線，令局部皮膚潮紅及充血，打開毛孔。以中醫術語來理解就是鼓動氣血，達至補虛或排邪的作用，從而改善臟腑功能。

不過，戴醫師強調日常所見會「出痧」的刮痧法多用於軀幹、四肢肌肉豐厚的部位，近年流行的美容刮痧多於臉部操作，因用力輕柔故大大減低「出痧」的機會，操作和功能與傳統刮痧有別。

臉部美顔刮痧主要是透過刺激臉部穴位，促進氣血運行。若由醫師操作，更可以配合手法疏通局部筋膜組織，透過調整刮的力度方向，處理不同層次筋膜間的錯位，理順面部皮膚肌肉骨骼，進一步促進津液的流通，達到美顔效果，比傳統刮痧更有針對性。

▼同場加映，身體在刮痧後斤出現的「出痧」顏色，其實代表身體內有不同問題（按圖 👇👇👇）：

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每個臉部穴位點揉約10秒

除了交由醫師操作外，女士在家亦可自行為臉部穴位進行刮痧。戴醫師就建議女士在家使用刮痧棒前必須先清潔臉上的皮膚和雙手，並消毒刮痧棒。選擇刮痧器具時應選擇不易損耗和過敏的材質，並按需要挑選合適的形狀，太尖銳、太大的都不適合。

由於臉部皮膚肌肉較薄，戴醫師指女士在家操作時力度宜輕柔，在部位從上而下進行刮痧或點揉，大範圍的刮動一般需要使用介質（如按摩膏、基底油等），避免過度摩擦或拉扯皮膚組織。如臉部有潰瘍或炎症等皮損，應避開皮損部位；於危險三角區操作時必須格外小心，注意消毒及力度，不可大力擠壓。一般臉部每個穴位點揉約10至15秒，大範圍刮痧則每方向8至10次。

如果皮膚敏感發作、有大範圍皮損的人士則不建議進行臉部刮痧，孕婦、腫瘤患者、情緒不穩或局部手術後應先諮詢專業人士的意見。

▼十大美顏臉部穴位（按圖 👇👇👇）：

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．四白：養顔美白，亦明目、治顔面神經問題

．攢竹：改善眼泡腫和眼皮不明顯，亦治眼病，如眼睛疲勞、眼瞼下垂、目赤

．迎香：改善臉色和鼻型，亦治鼻部及陽明經疾病，如鼻敏感引起的黑眼圈及眼袋

．巨髎：改善臉色和法令紋、蘋果肌問題，亦治頭、目、齒病

．水溝：去臉部浮腫，有升提陽氣、醒腦開竅之效

．地倉：改善木偶紋之要穴，減少面頰及下顎處的贅肉、亦能治口角歪斜、流涎

．頰車：改善臉部皺紋及下頜浮腫，突顯臉部輪廓，亦治牙病、腮腺炎、口眼歪斜

．承漿：瘦臉、提升皮膚彈性，亦治小便不利、消渴

．聽會：祛臉部水腫，亦治耳病及眩暈

．翳風：改善臉部浮腫，柔和臉部綫條，亦用於臉部提升，能治頭面疾病



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糖分和奶類忌攝取過量

要達到美顏護膚的效果，戴醫師指出除刮痧外，女士亦應從起居、飲食等生活習慣入手。惟有從生活細節做起，飲食、作息、情志、運動、護膚和經期調護等多管齊下，才能内在美、外在美兼備。

在飲食方面，「忌煙酒、辛辣、煎炸、油膩食物」固然是老生常談，同時亦要適當控制糖分和奶類製品的攝入，因為這兩者均容易引起痰濕，影響脾胃運化功能，同時有研究提出過量的糖分攝取會增加發生炎症的風險，可能會促使粉刺、皮炎或毛細血管擴張的出現。

生活起居定時有規律是美容以至養生的鐵律，當中睡眠是身體修復的時間，特別夜間是重陰轉陽轉換的時間，要把握這個調和陰陽的機會就要在晚上11時前睡覺，睡7小時以上。

另外，如果女士平日習慣趴睡，亦應盡量改變這習慣，因這個睡姿會使五官長期受壓，甚至令胸廓變形，最終可導致容顔歪掉或呼吸不暢。

▼同場加映，早上飲暖水的八個好處（按圖 👇👇👇）：

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情緒易波動恐影響臉色

運動方面，戴醫師表示頭部、臉部都是身體系統一部分，屬於終端筋膜，受軀幹四肢的結構影響，適當的運動和伸展能有助確保身體中皮、筋、骨各個層次之間的滑動順暢，間接能改善頭臉部張力不均所導致的問題，如皺紋、大小臉、鼻樑不直等。運動同時還能促進身體氣血的流動，升發陽氣，為身體機能的運行提供推動力。

此外，在疫情期間女士現在經常需要佩戴口罩，戴醫師就提醒應注意臉部及口罩清潔衛生。在冬日乾燥寒冷的情況下，除了注意潤膚保濕外，亦應注意頭臉部保暖，避免冷熱過度刺激皮膚，導致皮膚皸裂或毛細血管擴張。

很多女士在經期前後都有粉刺或皮膚變差的困擾，戴醫師指出經期前的粉刺多與荷爾蒙和情緒波動有關，經期後多被歸類與虛症、感染有關，因此月經的調理都不能忽視。經期的不適反映了身體的偏盛與不足，經期又是婦女虛弱之時，適當的保暖、飲食補充有助身體的恢復，減輕經期前後的不適。

除生理方面外，心理因素對美顏其實亦有影響，戴醫師指女士如常常愁眉不展或怒氣沖沖，都會使臟腑功能失調，肝鬱氣滯可導致臉部色斑、粉刺；脾虛濕困可表現為臉色黃白浮腫，面油多等。因此，調暢情志因此是一大美顏要點，通過日常生活的調劑、適當的放鬆和排解，美顔才能事半功倍。