心臟衰竭患者心臟發大逾一倍 新型治療助「重塑」心肌

心臟衰竭可以由多種不同心臟毛病導致心肌受損，令心臟積弱。今年70歲的王先生因為心臟血液倒流，影響心臟功能，最嚴重時其心臟由正常的三至四厘米，發大至八厘米，曾一個月召兩、三次救護車緊急入院。可是由於他年紀較大而且心臟功能差，並不適合進行心臟移植手術。多番求診後，他完成微創手術解決心瓣問題後，服用新一代ARNI藥物，現時其心臟已縮小至五厘米，功能亦有所改善。

心臟科專科醫生林逸賢醫生指：「心臟衰竭的成因包括冠心病、高血壓、糖尿病等不同因素，常見症狀包括夜尿頻密、呼吸困難、疲勞、氣促、腳部浮腫等。市民一旦患有心臟衰竭，確診首年的死亡率高達19.5%，翌年已升至32.1%，第五年高達54%。」

心臟衰竭患者王先生(左)、心臟科專科林逸賢醫生(右))

亞洲人因心臟衰竭入院及死亡風險較高

林逸賢醫生說，2019一份研究更發現亞洲心臟衰竭患者的入院及死亡率較歐美國家高，以心血管死亡或心臟衰竭相關入院為例，中國每100人有14.9名病人，西歐及北美分別為10.4及12.8名病人。林逸賢醫生相信這與兩地之間的醫療科技及發展有別有關。

患者王先生約11年前開始出現心臟相關不適徵狀，包括氣喘、疲累、平路上行走也會氣促、睡覺時因呼吸困難而多次醒來等。王醫生輾轉到公營和私營醫療機構求醫，花三年時間才最終發現是心臟血液倒流問題導致心臟發大，求醫期間高峰時每月需召喚兩至三次救護車送院，王先生非常擔心自己的病情。

新一代ARNI藥物能助「重塑心肌」

最終王先生進行了針對二尖瓣倒流問題的微創手術，解決了心臟血液倒流問題後，服用合併沙庫必曲/纈沙坦兩種藥物的ARNI（血管緊張素受體—腦啡肽酶抑制劑）。這種治療所帶來突破是可達致「重塑心肌」效果，有研究團隊追蹤醫管局3,237名分別獲處方ARNI與傳統藥物依那普利的患者，以比較兩者用藥成效。結果發現，服用ARNI的患者在首日至近三年時間，總死亡率及心臟衰竭相關入院風險，均較依那普利低。

目前，王先生情況穩定，病徵如氣促、氣喘、呼吸困難等已大有改善，心臟亦已縮小至一個多拳頭大小。心臟功能得以恢復，王先生如正常人般外出，能將持一定生活質素。