長者跌倒｜提防無故變輕、握力下降　5點評估肌肉力量會否太弱

年紀越來越大，走路卻越來越緩慢，漸漸的連從椅子上站起來的力氣都沒有，難道打拼了一輩子，給後代溫飽富足的生活，自己卻連好好的享受退休生活都沒辦法嗎？

隨着年紀增大，肌肉的狀況也越來越差，慢慢的就進入了肌少症的陷阱裏，最後就連行動都不能如自己所意，台灣大樹藥局張益誌藥師表示肌肉與骨骼都是支撐身體很重要的組織，隨着年紀增大，想要行動自如首先就要正視肌少症的問題，肌少症的發生不是必然，並且是可逆的，只要好好保養身體就可以避免或改善肌少症，因此了解並正視肌少症是非常重要的喔！



（健談授權提供）

甚麼是肌少症？

肌少症顧名思義就是肌肉的力量與數量減少，導致行動上的問題，大樹藥局張益誌藥師解釋隨着年齡增長，肌肉的數量、質量、力量逐漸下降，當衰弱到一個程度時，就會導致身體失能，通常伴隨着肌力衰退，肌肉萎縮等問題。而肌少症的發生又可分為原發性與次發性。原發性主要是因為年齡增長而導致的肌肉量流失，次發性則可能因為疾病，活動少，營養不良等狀況導致肌少症。

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肌少症有甚麼影響？

大樹藥局張益誌藥師說明，最主要是行動上的不便，除了走不動、站立困難、站不穩之外，也會增加跌倒的機率，而若本身骨質流失較嚴重的長者，也會增加骨折風險。根據統計，肌少症也會增加呼吸系統,心血管以及癌症等疾病的死亡率。因此不論在預防或是治療上面，都應該積極去增加與改善肌肉量，一旦肌肉的數量與質量回來了，便可解決肌少症的問題。

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肌少症有甚麼徵兆應該注意？5要點肌少症風險評估

透過日常生活觀察，可以注意自身是否有肌少症的風險，台灣大樹藥局張益誌藥師指出，下列五個要點需特別注意：

1.站起來或蹲下時吃力：如坐在較矮的椅子上會難以起身，或者上完廁所後要從馬桶上站立起來很困難。



2.走路緩慢：即使在平地行走也很緩慢無力，甚至過馬路時，會來不及在綠燈的時間內通過。



3.反覆跌倒：近一年內連續跌倒的狀況超過兩次。



4.體重減輕：沒有刻意減重，體重卻不斷減輕，半年內體重減少5％以上。



5.握力下降：如濕毛巾擰不乾，或者連扭開飲品樽蓋都很吃力。



大樹藥局張益誌藥師提醒，肌少症可透過運動,飲食等改善，只要能將肌肉量重新滋養,訓練回來，行動便可恢復正常，因此需要正視問題並積極改善，但不用過度驚慌，保持足夠的肌肉力量，才能讓自己退休後也能有多采多姿的生活！

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