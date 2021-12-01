食物中毒｜粉嶺聯和墟街巿牛肝菌疑帶毒性 專家:生食如服搖頭丸

牛肝菌菇本身含抗氧化功能，因此近年備受不少港人追捧。不過，市面上牛肝菌菇產品的質素卻相對參差，食安中心周二(30日)公佈，粉嶺聯和墟街巿內兩所零售店所出售的牛肝菌，就被驗出摻雜一些不可食用的菇類品種，恐有食物中毒風險，目前已要求兩店下架，並呼籲市民停止食用。到底市民應如何選購及食用市面常見的牛肝菌菇，才可免卻食物中毒的風險？

市面常見的美味牛肝菌多數以冷藏（左）或乾製（右）方式出售。（食物安全中心圖片）

「美味牛肝菌」市面最常見

據食安中心資料顯示，牛肝菌菇類的外型一般是肥大肉厚、且有不同顏色，菌柄較粗或呈球狀，菌傘底部通常有菌孔。

而本港最常見的可食用牛肝菌菇為「美味牛肝菌」(Boletus edulis)，市面主要是以新鮮、冷藏、乾製及罐頭等方式售賣。「美味牛肝菌」在北美及北歐均十分常見的菇類，至於內地方面，雲南、四川、貴州、河南、黑龍江、西藏及福建等地亦有廣泛分佈。此外，其他可食用的牛肝菌菇類還包括銅色牛肝菌、褐紅蓋牛肝菌及美網柄牛肝菌等。

「美味牛肝菌」本身具嚼勁，有濃郁的堅果味，並與大部分菇類不一樣，經乾製及烹煮後，香味仍可保留下來。因此，「美味牛肝菌」是受歡迎的配料，用於不同的燉煮菜肴及醬汁，亦是撒在薄餅面的美味餡料。

▼ 牛肝菌菇知多啲（按圖 👇👇👇）：

+ 7

相關文章：粉嶺聯和墟街巿兩店牛肝菌摻不可食用菇類 食安中心籲市民停食

牛肝菌須至少煮15分鐘

但牛肝菌菇類共有數百種，部分帶毒性，例如黑粉孢牛肝菌 、黃粉末牛肝菌及網孢海氏牛肝菌均是帶毒性的牛肝菌菇類；在採摘野生美味牛肝菌時，有可能把帶毒性的牛肝菌菇類摻雜在美味牛肝菌中。

港大真菌學博士、浸大國際學院（樹木管理）專修學科統籌鄧銘澤過去接受傳媒訪問時曾表示，一般在超級市場買到的牛肝菌，不能生食，而且需要至少煮15分鐘才可令其徹底煮熟，否則未能分解菌內的毒素，進食者有可能出現疴嘔等徵狀，甚至出現更嚴重的迷幻病徵，「感覺好似食咗搖頭丸。」中毒者甚至可能出現「小人國症」，眼裡的人或物全部縮細。

▼ 同場加映，細菌性腸胃炎五大症狀（按圖 👇👇👇）：

+ 1

相關文章：腸胃炎｜嘔瀉發高燒5症狀急性腸胃炎！戒4類食物汽水甜品愈食愈瀉

食安中心：食用菇類避免生食

食安中心亦表示，進食菇類引致的中毒個案一般屬急性中毒，病徵通常包括：

．噁心

．嘔吐

．腹痛

．極度口渴

．大量流汗

．昏迷

．產生幻覺及狂喜

．肝臟受損



食安中心亦特別提醒市民，在選購菇類產品時應留意以下事項：

．切勿採摘及進食野生菇類

．勿購買懷疑摻雜了不明菇類的產品

．避免購買粉塵或碎塊太多的包裝美味牛肝菌

．鮮毒菇和煮熟的毒菇均不可食用，烹煮不能將毒素破壞

．食用菇類在未經烹煮前亦避免食用

．如因進食菇類致中毒，應立即求醫，並帶同有關菇類讓醫生察看



▼ 同場加映，改善腸胃炎的2個穴位：（按圖👇👇👇）

相關文章：腸胃炎｜濕重捱夜愛吃雪糕易腸胃炎？淮山扁豆湯2食療+穴位護脾胃