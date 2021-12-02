糖尿病現時非常普遍，發病率增長亦十分迅速；據統計，本港約有70萬名糖尿病患者，即佔總人口的1成。這個慢性病暫時未有根治的方法，因此病人必須要注意控制好血糖，以減低出現併發症的風險。醫師Easy上期邀請到香港註冊中醫師—黎天沛醫師推薦運動愛好者的補充食療，分享了不少關於石斛歷史、藥理和臨床效用的資訊；今次他則會專注談談石斛對現代人最出色的療效—血糖控制。

黎醫師表示，「其實糖尿病相當於中醫所說的消渴症，按階段及病位分為上、中、下消。石斛歸肺胃腎經，故三類消渴皆可使用。」

而《中國藥學大詞典》稱鐵皮石斛「專滋肺胃之氣液，氣液沖旺，腎水自生」，善於養陰生津，治療「陰虛津虧」諸症；亦是由於鐵皮石斛卓越的清熱潤燥功能，自古以來就用以治療消渴症。「更有臨床實驗研究表明，鐵皮石斛可謂是糖尿病人士的專用中藥；有效增強胰島素活性，從而能夠顯著降低血糖至正常水平。」

糖尿病人必須要注意控制好血糖，以減低出現併發症的風險。（圖片：gushiciku）

石斛多醣功效多 有助抗腫瘤、降血糖

「要談功效就要先談其有效成分，多醣就是石斛中最重要的活性物質。」有臨床文獻表明，石斛多醣在對抗腫瘤、抗衰老、降血糖等各方面有著緊密的聯繫；不但可調節免疫系統，更令人興奮的是，還能控制體重，調節腸道菌群和腸道酶活性，通過改善腸道內的生態環境，有效達到多重保健效果。

最新研究更指出，當人體進入中年後，由於體內的陰液日益減少，從而加速了皮膚老化，使之變黑或變皺，而鐵皮石斛含有的獨特膠質和黏液質，對人體肌膚有滋潤營養作用，因此能潤澤亮膚，是中年人保持容光煥發的秘密武器。

含多種珍貴成分 容光煥發的秘密武器！

鐵皮石斛有18種滿足人體需求的氨基酸，能有效修復各臟腑器官；更含各類必需的微量元素，如鋅、銅、鎂、鉀、鈣、鐵、錳等等；含量極為豐富，與其藥理作用密切相關。

成分中的「菲類化合物」均具有抗癌活性，可增強巨噬細胞的作用，促進T細胞生長和淋巴細胞產生移動抑制因子，起到增強免疫功能的功能。

黎醫師又解釋，『「石斛碱」是由石斛屬植物的莖中提取出來的一種生物鹼，是最早進行結構確認的化合物，或可抑制血糖升高、抗流感及抗炎；對心血管、胃腸道也有抑制及止痛退熱等作用。』

古今保存石斛技術有別 冷凍超細粉吸收率達九成？

由於古代的保存技術有限，當時對於石斛的處理，多以製成楓斗狀的乾貨為主。「但不少研究皆證實，楓斗鐵皮石斛在煲湯、泡水時釋放出的有效成分其實只有10%左右，加上烹煮後會變得非常難以嘴嚼和吞嚥， 進一步減低吸收力；浪費了如此名貴的中藥材。」

楓斗鐵皮石斛在煲湯、泡水時釋放出的有效成分太少。（圖片：thepaper）

現代科技發達，將新鮮石斛置於約零下40度冷凍脫水，再打成超細粉，其可用性和溶解度都會大大提高。而冷凍超細粉的幼細度達400目，細胞破壁率達95%以上，較一般乾貨打粉的多醣及膠質的釋出更佳，服用後的吸收率高達九成。

石斛製成冷凍超細粉，可用性和溶解度更高。（圖片：sohu）

「藥食同源」 石斛使用量要注意

中醫認為「藥食同源」，很多中藥也可於日常入饌，如淮山、杞子、陳皮等；而石斛就是一款既會用來處方開藥，同時又可作一般保健調理的藥材，而兩者主要分別為使用量。

黎醫師指出，石斛用以日常養生食療時，使用量會較少，所配搭之藥材種類亦較簡單；情況就如「買現成衣物」，坊間一小包冷凍乾燥的超細粉已足夠方便實用。

而作藥療時，中醫會先作「望聞問切」四診，再按君臣佐使等立方原則配伍各味藥材，和決定使用量；性質就與「訂造西裝」類似，適合特殊情況、有不同要求，又或是「骨骼精奇」的用家。

黎天沛醫師，香港註冊中醫師。（照片由醫師授權刊登）