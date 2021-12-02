中醫手札｜中醫淺談針灸特效穴與針灸陣法

對於很多人來說，「特效穴」是對於某一種疾病有特別好效果的穴位，比如說：腰痛特效穴、經痛特效穴丶暈車浪特效穴等；但對於中醫師來說，特效穴還有另一個意義，就是指一個穴位可以同時有非常多用途。醫師Easy過去曾與多位中醫師訪談，發覺特效穴與針灸是有相輔相乘的效果，如果加以基本的針灸陣法，效果可謂雙得益彰。 醫師Easy今次請來香港註冊中醫師、承治堂的高學漁醫師為大家講解針灸特效穴與針灸陣法。



高醫師以在手腕上的「內關穴」作示範，「第一，內關穴位於手厥陰心包經上，可以治療與「心」有關的疾病，例如心悸，心絞痛等；第二，它與足厥陰肝經同屬於『厥陰』這個系統，可以兼治肝的問題，所以對於頭暈有卓越的療效。第三，它『別通』於胃經，可治療嘔吐及胃絞痛。第四，它是八脈交會穴，屬於陰維脈。」高醫師笑言，以時下流行用語講，這個內關穴簡直是無限斜楝，一穴兼無數職業。

好像一個武林高手，不單止可以一個打十個，而且還會懂得運用不同的兵器拳術。 高學漁醫師

從腕橫紋向上量度三隻手指，便是「內關穴」。（圖片：qaxnl）

特效穴非萬能 治病需從病因入手

特效穴用途多多，不少人初初學習中醫就會追求特效穴，希望可以好似配對般，見這個病，就用這個穴位。可是時間一久，就發覺疾病不是這麼容易處理。高醫師解釋：「譬如遇到胃痛的病人，就想著用特效穴處理好了，但過了幾天，問題又回來。然後會發現，病人的胃痛可能是從睡眠不足而來。於是再加兩個穴位去治療睡眠不足，然後又發現睡眠不足是由於長期神經緊張引起……於是又加一個穴位進去，反覆如此，沒完沒了。為什麼會如此？其實是因為沒有看到整個疾病的藍圖，所以只能從局部着手處理。」

單從胃痛一個徵狀就想著用特效穴處理，未必能治癒病人。（圖片：Shutterstock）

其實透過所謂的特效穴治病，猶如「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，只是把症狀處理，並非從本源上治療身體的毛病。「要更加有系統地處理疾病，就像開中藥處方一樣，要『君丶臣丶佐丶使』四者互相配合。再簡單一點來說，就像踢足球一樣，不能十一人都是前鋒，也不能十一個人都是守門員。需要各個位置有相對應的球員，才能形成一個互相補充的陣型。而這種陣型體現在針灸上，就是我們所講的針灸陣法。」

針灸非一成不變 需因病情改變陣法

要有效使用針灸陣法（簡稱針陣），就要對穴位有多方面的了解。譬如中醫師想加強身體裏面其中一個五行的力量，可以依照着穴位的五行特性，點對點增強一個臟腑的力量，例如針取水經裏面的水穴，加強身體裏面水的力量。再利用五行生剋的關係，將水的力量引導到相關臟腑。「然而，中醫有更多的臨床情況，是利用針灸穴位的特性，改變身體裏的氣的運動或物質的流動，將整個身體系統調整。這個時候，我們不會針對個別臟腑去操作，而是使用經絡系統引動能量及物質的行走方向，從而改善身體失去平衡的病理狀態。」

聽起來好像好複雜，高醫師舉個真實例子給大家參考。「香港人多食生冷食物，令到脾陽不足，引致口淡淡，大便軟爛，然後慢慢變得疲倦不堪。治療是可以考慮用三焦火，溫暖脾土，取『火經火穴』補充『土經土穴』，這個是基本陣型。可是，病人總不會每一個都如此簡單。如果當患者兼夾出現胃脹噯氣，可以改變成先取『土經土穴』，先針右邊，再針左邊，將氣機往下引，等待胃脹的情況慢慢消失之後，再補上『火經火穴』加強補充脾胃力量。這樣根據不同的兼夾症狀，改變針灸的先後次序，甚至改用另一種陣法，從根本上鞏固身體，這就是陣法的妙用。」

香港人經常食魚生等生冷食物，容易令到脾陽不足。（圖片：視覺中國）

運用陣法得宜 可令一加一大於二

陣法，可以「聯弱勝強」，可以令「一加一大過二」，是穴位配伍的高級應用方法。高醫師再舉一個我們常用的穴位「合谷穴」作例子。「合谷穴位於手陽明大腸經上，一般用於治療手陽明大腸經『循行部位』的疾病。例如頭痛，牙痛，鼻塞等等。但考慮到它是大腸經的原穴，『大腸』在五行屬於陽金，而陽金帶有強力『降』的力量。既然有方向，我們就可以因應這個方向而選擇其他穴位配合，從而產生不同的調理作用。例如配上帶有輕微上升力量嘅肝經原穴『太衝』，肝為乙木，與大腸庚金相合有情，可以造成一個向下比向上力量強大的循環，用來安定情緒，幫助睡眠，效果非常顯著。」

所以中醫針灸，就有如高手過招，小病小痛或突發性的症狀，使用特效穴即刻處理問題，不失為一個好方法。然而對於長期慢性疾病、積勞成疾，或是亞健康狀態，就可能需要用針陣配合，從根源治理身體。

高學漁醫師，香港註冊中醫師。（照片由醫師授權刊登）