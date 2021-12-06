老人痴呆｜睡得太多增患腦退化症風險　研究發現別睡多於這時數

刊登於《Brain》的1項新研究顯示，即使患有早期的阿茲海默症，如果能獲得適量的睡眠，也就是不要睡太多，也不要睡太少，即可以降低隨着年齡增長精神衰退的風險。



共有100名老年人參與這項新研究，他們的認知功能平均受到4.5年的監測，參與者的平均年齡為75歲，接受了1項睡眠研究調查，以及高風險阿茲海默症遺傳變異APOE4和腦脊液中阿茲海默症蛋白濃度測試。

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大多數參與者都沒有認知障礙，只有其中11人有非常輕微的認知障礙，1人輕度認知障礙。整體而言，每晚睡眠時間少於5.5小時或超過7.5小時的人，認知得分會下降，而睡眠時間處於中間範圍的人，認知得分則保持穩定。

資深研究作者、聖路易斯華盛頓大學醫學院神經學教授David Holtzman博士表示，有趣的是，不僅睡眠時間較短者認知能力會下降，睡眠時間長的人認知能力下降得更多。

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研究人員在調整了影響睡眠和認知的因素，如年齡、性別、阿茲海默症蛋白濃度和APOE4的存在後，睡眠和智力衰退之間的U形聯繫仍然成立。而這些發現可能有助於人們隨着年齡增長依舊能保持頭腦敏銳。

華盛頓大學睡眠醫學中心主任Brendan Lucey博士指出，確定睡眠與阿茲海默症在不同階段之間的關係，非常具有挑戰性。然而在制訂睡眠干預措施時，必須知道此研究結果。進而調整並干預受試者的睡眠狀態，例如將短睡眠者的睡眠時間增加一個小時左右，看看是否會對他們的認知表現產生正面的影響，使認知功能不再下降？Brendan Lucey博士表示，未來需要進行更多研究，才能精準回答這個問題。

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