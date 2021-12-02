蜜柑營養｜日食幾多個防血管老化？專家教你挑選貼士幾時食最有益

食蜜柑的時候拔掉表面白色一條條的橘絡原來會大大浪費蜜柑的營養？日本朝日電視台節目《林修の今でしょ！講座》為蜜柑做了一節特集，請專家講解蜜柑的橘絡、果肉和果皮各自有什麼好處，更分享如何更好地攝取蜜柑的營養，以及選擇甜蜜柑的訣竅等。



每年的11-12月是盛產日本蜜柑的時期，節目《林修の今でしょ！講座》歸納出蜜柑的4大好處，分別是1. 防止血管老化、2. 預防骨質疏鬆、3. 改善手腳冰冷，以及4. 減肥，而以上4個優點其實不單單是來自蜜柑的果肉，它的橘絡和果皮都一樣有益，下次食蜜柑的時候，切記要連同橘絡食掉啊。

節目歸納出蜜柑的4大好處，包括：防止血管老化、預防骨質疏鬆、改善手腳冰冷，以及減肥。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

果肉益處

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1. 防止血管老化



每年的冬天因為天氣轉涼，都是心筋梗塞或中風等病發的高峰時間，而蜜柑的果肉就能有效軟化血管，防止以上因為血管硬化而造成的症狀。

一般而言，隨着年齡增長，血管會漸漸老化而變硬，但曾經有維期10年的研究證實，蜜柑含有的β-隱黃質能保持血管柔軟。β-隱黃質是一種抗氧化物質，所以適量攝取β-隱黃質就能防止血管因為氧化而變硬，繼而達致預防心筋梗塞、中風等症狀的效果。

雖然其他的柑橘類水果同樣含有β-隱黃質，但在云云柑橘中，蜜柑的β-隱黃質含量是最多的，和橙相比就已經多出15倍，而日本蜜柑的含量更是第一的。除此以來，專家引用研究指出β-隱黃質容易殘留在血液，可以逗留於體內3個月至半年。

和其他柑橘類水果相比，蜜柑所含有的β-隱黃質是最豐富的。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

專家更提醒大家，要達到對血管好的目標，就要每日攝取3毫克的β-隱黃質，也就即是大約等於3個蜜柑的分量。同時間，每日3個蜜柑其實都能降低糖尿病的病發率。不過，始於蜜柑都有一定的糖分， 為防攝取過多的果糖，每日3個就已經是最適合的分量，尤其是糖尿病患者要注意不能吃得再多了。

某些人食完蜜柑後手掌會呈現橙色，專家稱之為「柑皮症」，雖然名中帶「症」，但這是因為身體有大量β-隱黃質逗留，假以時日便會消褪，亦不會對健康造成不良影響。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

2. 預防骨質疏鬆



除了對血管好，其實蜜柑的β-隱黃質亦有效防止骨質疏鬆。專家再度引述早前為期10年的調查報告結果，指出每日食3-4個蜜柑，最多能降低92%骨質疏鬆症的病發率。

專家解釋，骨骼中既有成骨細胞，也有破骨細胞，正常的情況下他們會互相協助，幫助骨骼代謝。然而，年齡增長會令成骨細胞變得不及破骨細胞活躍，導致骨骼增新的速度追不上被分解的速度，最終骨骼會變得脆弱。

這個時候，蜜柑的β-隱黃質就能抑制破骨細胞，減慢骨骼被破壞的速度。同時間，蜜柑亦含有豐富的維他命C，能夠令骨骼保持堅固。正是因為蜜柑同時含有以上兩種物質，才能幫助骨骼健康。

▼同場加映：日常小動作防骨質疏鬆（點擊下圖看清！👇👇👇）

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此外，進食蜜柑的最佳時機是飯後，因為β-隱黃質是脂溶性的物質，所以和脂質的食品一同進食更有助吸收，所以先食正餐再食蜜柑，β-隱黃質就能在胃部和食物的脂質融合。可是專家指出，熱力會破壞β-隱黃質，所以最好就不要加入烹煮過程，以免營養流失。

因此，專家建議大家在食蜜柑的同時配合進食含鈣質的食物或者飲品，尤其是脂質的奶類製品，比如是牛奶，能進一步促進身體吸收β-隱黃質。假如是患有乳糖不耐症，連同魚類進食一樣是不俗的選擇。

▼強化骨質水果中含有4種營養素（按圖了解👇👇👇）

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橘絡果皮好處

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橘絡：改善手腳冰冷



節目組早前進行街訪，發現大多的年輕人都會先摘掉橘絡再食，但其實這樣會大大浪費蜜柑的營養。專家指，蜜柑表面的橘絡是多酚的一種，名叫「橙皮苷（Hesperidin）」，能促進血液循環，改善體寒的問題。

有不少人在食蜜柑的時候會剝掉表面的橘絡，但其實這些橘絡非常有益，應該連同果肉一併吃掉。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

冬天天氣變得寒冷對健康都有很大的影響，節目中提到體溫每降低1度，就會削減30%的免疫力，間接引起各種疾病。蜜柑含有的橙皮苷能夠強化微絲血管的內壁，促進血液循環，讓營養能以更好的方式運送到身體各個部分，整個人自然會暖起來。

雖說蜜柑的果肉都含有橙皮苷，但和橘絡的部分相比數值就少得多了。資料顯示，100克的果肉含有95毫克的橙皮苷；同等份量的橘絡卻含有多達3800毫克的橙皮苷，相差足足是40倍。

▼同場加映：專家介紹大家做一個原地跳的運動，能刺激血液循環，改善手腳冰冷的症狀：（按圖看清内容👇👇👇）

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果皮：減肥



大家食蜜柑的時候，相信大多都會把果皮丟掉，但專家提到，蜜柑的果皮含有一種會揮發於室溫的精油成分——檸烯（limonene），只要用鼻子聞着，就有助減肥。

在中醫的角度，把蜜柑的皮風乾制成陳皮，能有效改善消化不良、胃酸過多、咳嗽、體寒等等的問題，但平常就算不把果皮風乾，只在浸浴的時候放進浴缸，聞着蜜柑皮的味道，都能夠幫助控制體重。

專家引述先前以白老鼠為對象的實驗，發現只是聞着檸烯，就能刺激交感神經，提升體溫之餘也能抑制食慾，促進新陳代謝，幫助分解體內脂肪，長遠而言還有減肥的功用。如果家中沒有可以浸浴的浴缸，也能在茶中加入陳皮，同樣對減肥有幫助。

▼以下5個穴位有助針對不同身體部位瘦身及控制食慾！（按圖 👇👇👇）

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食用貼士

1. 挑選方法



研究結果指出，較甜的蜜柑含有更多的β-隱黃質，意味着偏甜的蜜柑比偏酸的蜜柑，更有利血管和骨骼健康。

而要在云云蜜柑中揀選出甜的，就要看它的蒂頭和皮了。專家指有較幼的蒂頭和皺皺的皮的蜜柑會比較甜，那是因為這都代表蜜柑在種植的時候吸收的水分較少，那蜜柑為了保護自己，就會自製更多糖分，所以就會變得甜。

專家教大家揀甜蜜柑，有較幼的蒂頭和皺皺的皮的蜜柑因為成長時較少水分，自身製造的糖分會更多。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

2. 保鮮方法



而要更好保持蜜柑的新鮮度，專家建設將蜜柑的蒂頭向下倒轉放。因為蜜柑的水分會從蒂頭蒸發，如果將蜜柑倒轉放，就能防止水分流失，能夠讓蜜柑保持在多汁的狀態更耐。

將蜜柑的蒂頭向下倒轉放，能防止水分流失，能夠讓蜜柑保持在多汁的狀態更耐。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

（資料來源：《林修の今でしょ！講座》）