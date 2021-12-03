銀屑病生物製劑新數據 維持三年PASI 0 患者有望長治久安

銀屑病並沒有根治之法，醫學上以控制為主。但藥物可以控制到哪個地步？近年醫學界以「PASI 0」評估患者的治療效果。皮膚科專科陳湧醫生說，PASI分數越低，即患者身體上的患處越少，PASI 0是最理想的狀況。有患者分享親身經歷，說以往的治療難以長久維持療效，病情高低起跌，直接影響情緒，曾經感到「好想死」，他轉用新型生物製劑後病情才穩定下來。

皮膚科專科陳湧醫生指，銀屑病可以出現在全身任何一處皮膚，是一種慢性免疫系統失調皮膚炎症，患者的皮膚會乾燥、痕癢，其患處會呈粉紅色或紅色的，覆蓋著銀白色鱗屑，而且受影響的不只有皮膚，還會有不同的共病。

皮膚科專科陳湧醫生(左)、銀屑病患者蔡先生(右)

傳統治療欠持久療效

「現時治療銀屑病，病情輕微的患者，醫生會先處方外用藥物，可是皮質類固醇的療效有機會因重複使用而下降；採用光療法，雖然可改善病情，但不能完全清除斑塊，且需要頻繁地接受治療。至於口服藥物則針對抑制免疫系統，但有機會帶來不同副作用，包括高血壓、高血脂等。」陳湧醫生說，這些治療臨床上的確有欠持效，令沒法根治的銀屑病一直斷斷續續地出現，不少患者感到困擾。

一項研究結果顯示，「能享受更多無病徵皮膚狀態的時間」是他們考慮治療方法的重要因素，其次則著重「服藥後皮膚很快改善」及「最小的副作用」。患上銀屑病多年的蔡先生亦認為治療持久度非常重要，「曾經試過類固醇藥膏、紫外光燈、傳統生物製劑，但最終病情依舊反彈、復發，覺得生不如死。」

有生物製劑可維持PASI 0藥效三年

陳湧醫生說，傳統治療雖有局限，但患者不需要灰心。近年醫學界以PASI 0量度患者的治療效果，分數越接近0，代表患者身上的銀屑斑塊近乎完全清除。在一份研究的臨床數據中，發現有22.7%患者使用生物製劑抗白細胞介素-23後，可達致PASI 0效果，穩定療效約三年，患者可望長治久安。

蔡先生亦由於使用傳統治療和生物製劑一段時間後復發，醫生建議他改為注射抗白細胞介素-23，至今情況穩定，而且這種生物製劑最新有「一按式」，患者可自行在家中注射，蔡先生不需要特地到診所注射，對生活和工作影響較少。他寄語銀屑病患者在治療無效時不要氣餒和放棄，應積極與醫生商討，尋求適當的治療方法。