老人健康｜補充Omega 3助減輕認知障礙　延緩視覺表達能力退化？

台灣75歲的陳女士自從20年前從學校退休後，就一直從事服務社會的志工工作。然而大約5年前，家人發現陳媽媽話變少了，有時吱吱嗚嗚半天說不清楚，表達能力變差，甚至鄰居也常看見陳媽媽站在附近的路口東張西望很久，有點不知所措的樣子，最後還是靠鄰居上前協助才安全回到家中，後來到醫院就診，才知道當時已經罹患失智症。



失智和阿茲海默 治療困難

失智症造成病人和家屬極大的衝擊，其中最主要的是阿茲海默症，至今尚未發現有效治癒的藥法，以現今最常使用的膽鹼酯酶抑制劑為例，藥物效果不佳、副作用大，因此研發安全有效的治療日形重要。

此外，目前診斷阿茲海默症除了依賴臨床症狀，腦脊髓液和腦部影像檢查外，並無明確簡易的血液生物標記檢驗可供診斷或預後使用。

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補充Omega-3脂肪酸 助於減輕認知障礙

在台灣安南醫院副院長蘇冠賓教授的指導之下，台灣中國醫藥大學醫學院老化學程博士生林邦彥醫師完成發表創新研究。林邦彥醫師指出，由於Omega-3脂肪酸（EPA/ DHA）潛在的抗發炎效果已被證實和減少認知缺損有正相關性，在跨中醫大、台中榮總和草屯療養院的研究團隊所完成的多中心大型研究中，結果發現，Omega-3脂肪酸的補充有助於減少阿茲海默症患者視覺空間和口說能力的缺損。

EPA延緩效果比DHA顯著 血液趨化因子為治療生物標誌

台灣林邦彥醫師表示，研究最大的特色，就是利用大型雙盲隨機分配的臨床試驗，比較不同成份的Omega-3脂肪酸的臨床效果。過去相關臨床試驗大多選擇以DHA為主的介入治療研究，而且大部分只發現對極輕度認知障礙患者之助益。而新的研究結果顯示，EPA在延緩視覺空間和口說能力的退化的效果上，比DHA的效果更為顯著。

此外，除了此次研究以不同Omega-3脂肪酸的組合方式為世界首創，該研究更首次發現血液中的趨化因子，可成為治療阿茲海默症患者認知障礙之生物標誌。研究成果近期獲國際權威學術期刊「大腦，行為與免疫 （Brain, Behavior, and Immunity）」刊登。

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【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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