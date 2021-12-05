健康飲食｜少鹽多鉀降患心臟病風險！鉀排泄量每增1克風險就降18%

根據《New England Journal of Medicine》上1項新研究指出，飲食上攝取較低的鈉含量以及較高的鉀含量，與降低罹患心臟病的風險有關，這個研究結果同時於美國心臟協會年度在線會議發表。



減少飲食中鹽分攝取量 降低罹患心血管疾病的風險

第一研究作者、哈佛公共衛生學院流行病學研究科學家Yuan Ma指出，先前的觀察性研究指出，不確定減少飲食中的鹽分攝取量，是否會增加罹患心血管疾病的風險。然而，根據全新的研究數據來看，應該可以消除這樣子的擔憂。

這項研究有一萬多名健康成年人參與，透過24小時的尿液樣本測量參與者的鈉含量，並對他們的心血管事件進行平均9年的隨訪研究。研究分析個人鈉和鉀的排泄數據，以及心臟病的發病率，包括冠心病和中風等。

▼6種攝取過量鈉可能出現的症狀：（按圖👇👇👇）

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營養師呼籲民眾 應減少鈉攝取量並增加鉀攝取量

在記錄了571次中風、心臟病發作和其他心臟事件之後，研究團隊得出一個結論，那就是攝取較高的鹽分與罹患心臟病有顯著關係。目前美國飲食指南建議成年人每天的鈉攝取量限制為2300毫克以下，相當於約1茶匙的食用鹽。

然而，這項新研究指出，鈉排泄量每增加1000毫克，罹患心臟病的風險就會增加18%；相反的，鉀排泄量每增加1000毫克，罹患心臟病的風險就會降低18%。哈佛大學公衛學院營養系主任Frank Hu表示，此發現為公共衛生戰略提供了更大的支持，包括制定法規、食品標籤和促進健康飲食模式，呼籲民眾減少鈉攝取量，並增加鉀攝取量。

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資料來源：Less Salt, More Potassium Lowers Heart Disease Risk: Study

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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