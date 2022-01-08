長者聽覺｜聽力受損非小事　或增患失智症機會　一法寶可緩風險

聽力損失是自然的衰老現象，沒人願意承認這事件正在發生，但它確實發生了，倘若忽視這個現象就得付出代價，因為聽力損失可能會增加罹患失智症的風險。



聽力損失程度越嚴重 罹患失智症可能性越大

紐約長老會醫院耳鼻喉科醫生Alexander Chern博士指出，聽力損失程度越嚴重，罹患失智症的可能性就越大。

研究表明，到了70歲有3分之2的美國成年人已經失去了一些聽力，然而，超過80%的人並沒有尋求治療。根據柳葉刀委員會2020年提出關於失智症預防和護理的報告顯示，與年齡相關的聽力損失，是失智症最大的可改變風險因素，中年聽力損失約佔所有失智症病例的8.2%。

然而，目前還不清楚為甚麼會這樣的情況。專家表示，正如很多導致失智症的原因，聽力損失與大腦的健康下降之間，也存在許多潛在機制。英國紐卡斯爾大學認知神經學教授Timothy Griffiths表示，和失智症一樣可能不只有1個原因。

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鼓勵使用助聽器 來降低罹患失智症的風險

Timothy Griffiths指出，有一種可能性是，導致聽力惡化的過程，同樣會損害認知功能，他於2020年在《Neuron》上合著了一項研究，審查了將聽力損失和認知功能聯繫起來的證據。例如，導致血管性失智的小中風，可能會影響內耳，另一種可能性為，聽力損失會降低負責思考的大腦關鍵區域的活動，進而導致神經退化性疾病的罹患率增加。

Timothy Griffiths接着表示，可能是因為聽得到這件事，對大腦有促進作用，能夠使人更好地處理聽覺信號，並體驗言語交流和情感交流。也就是說，輸入不足會導致大腦儲備不足，進而導致罹患失智症的風險升高。

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還有另一種可能是聽力損失迫使一個人耗盡其他的認知資源，許多研究表明，在困難條件下傾聽，會使執行其他需要注意力的任務變得更加困難。也就是必須使用更多的腦力來傾聽事物，而這種腦力正在消耗你可能用於其他活動的資源。又或者是在困難條件下，負責聆聽的大腦部分活動量增加，導致負責認知功能的大腦區域疾病進程加速進展。

至於治療聽力損失是否會減緩或阻止失智症的進展，目前仍不清楚。儘管如此，還是鼓勵人們使用助聽器，因為助聽器只會幫助，而不會傷害聽力損失的人，柳葉刀委員會鼓勵使用助聽器來降低罹患失智症的風險。

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