經前症候群｜情緒不穩皮膚差生粉刺　６大營養紓緩月經前緊張！

月經來前常感到身體不適、或是情緒不穩？原來是經前症候群作怪，不少女性也深受困擾，而本地一項調查發現，每十名婦女中，就有超過六名在經期前有一些經前緊張綜合症的症狀。其中約有三至八名婦女認為自己的症狀很嚴重。到底有甚麼方法可以改善狀況？



經前症候群，又叫經前緊張綜合症（Premenstrual Syndrome，簡稱PMS），是指婦女周期性地在月經來潮前出現身體上的不適、心理或行為方面的改變。其特點是在月經來潮一至兩周前開始出現，月經來潮後症狀自然消失。嚴重者可以影響日常工作、生活以及人際關係，最終影響患者的生活質素。

▼經前症候群是甚麼？（按圖👇👇👇）

據衛生署家庭健康服務網站資料指，所有未收經的婦女均可能受經前症候群影響，以25至45歲的女性尤其受影響，而症狀可多達150種，常見如下：

1. 生理症症狀



乳房脹痛／觸痛、手腳腫脹／腫脹感、體重增加、頭痛、困倦及全身無力

2. 心理及行為上的症狀



情緒不穩、煩躁易怒、精神不集中、健忘、感覺情緒／反應衝動、睡眠紊亂、失眠或嗜睡、食慾變化、胃口改變（嗜高糖、高脂肪的食物）

經前精神差愈緊張？

經前症候群病發原因主要分為生理、心理及社會因素，要知是否患有經前緊張綜合症，不是單靠出現一次的症狀或看一次醫生，而必須記錄連續3個月經周期中，每天的症狀和分級，由醫生根據完整的病歷和體格檢查，排除其他生理和心理性的疾病後，方能作出經前緊張綜合症的臨床診斷。

1. 生理因素：荷爾蒙分泌失調、神經傳導物質水平失衡

2. 心理與社會因素：生活壓力、個人性格和處世態度均與經前緊張綜合症有關。研究發現，精神心理因素與經前緊張綜合症的嚴重程度有互動的關係，因為精神因素可以影響內分泌。

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紓緩月經前緊張靠飲食保健

經前緊張綜合症的治療方法除了藥物及心理治療，其實日常生活中亦可多做運動，包括帶氧運動如緩步跑、健康舞、行樓梯、太極，還有伸展運動，如瑜伽、拉筋等。

而在飲食方面，來經前及來經時應盡量避免以下食物，包括：含咖啡因的飲品、酒類或含酒精的飲品；高鹽食品：如醃製食品和醬料；精煉糖類：如雪糕、巧克力等；高脂肪食物及高脂乳製品：如牛油、芝士等。而同時也可從食物吸收６大營養素，有助紓緩月經前緊張。

▼６大營養素有助紓緩月經前緊張（按圖👇👇👇）

1. 纖維質：改善荷爾蒙便秘



西蘭花、豆類、番石榴、蕎麥、燕麥

2. 維他命Ｂ6：抑制甜食慾望及對抗疲勞



香蕉、肝臟、核桃、三文魚、牛奶、牛油果

3. 維他命Ａ、Ｄ： 對付經前粉刺及油脂分泌過盛



杏脯、蘿蔔、蕃薯、魚籽、曬太陽、雞蛋

4. 維他命C：減輕情緒緊張及臉色暗啞



薯仔、草莓、椰菜、石榴、檸檬、木瓜

5. 維他命E：緩和乳房疼痛及焦慮沮喪



魷魚、奇異果、番茄、紅椒、杏仁、花生

6. 鈣、鎂：預防經前痙攣及穩定情緒



葵花籽、秋葵、芝麻、可可、松子、菠菜

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