脊椎側彎｜全港5%人患上　頭痛便秘可能源於此？治療方法有新突破

脊椎是人體重要的支柱，當脊椎移位或彎曲，輕則會導致頭痛、腰痛、便秘、手腳麻痺，重則會導致骨骼變形、呼吸困難。「脊椎側彎」是指脊椎向左或向右彎曲大於十度至呈現「C」形或「S」形。原來全香港約有5%的人患有不同程度的脊椎側彎，我們每個人或身邊的親朋好友，都很有可能已患上「脊椎側彎」。下文將會與大家詳細介紹這種常見疾病，包括這種病的成因和影響、如何自我檢查及比較各種治療方法。



脊椎側彎是指脊椎向左或向右彎曲大於十度至呈現「C」形或「S」形，香港約有5%的人患有不同程度的脊椎側彎。(圖片：shutterstock)

脊椎側彎患者當中，有80%屬於原因不明的先天性問題，通常在兒童10歲左右剛開始發育時出現，餘下20%則可以在任何年齡出現，成因五花百門，可能是長期站立或坐著的姿勢不當，也可能是搬動重物時的姿勢，也可能是隨年齡增長鈣質流失有關。

脊椎側彎的成因及影響

脊椎側彎與遺傳及日常姿勢有一定關係，父母有脊椎側彎，子女出現脊椎側彎的機率也會較高。大部分患者在出世時並無異常，在長大後才慢慢出現，脊椎側彎通常都是在10至20歲之間病發，惡化速度也比其他年齡來得快，估計和脊骨處於發育階段有關，而女生發生的機率則是男生的8至9倍。

側彎少於20度時，屬於輕度脊椎側彎，有時並不容易察覺，因此對生活也無太大影響，但如果在兒童及青少年期不及早發現並糾正，患者很容易便會發現成中度及嚴重的脊椎側彎。當側彎惡化至20至40度時，便屬於中度脊椎側彎，患者由於脊椎兩側肌肉不平衡，會出現身體左右不對稱，高低膊、寒背、腰部左右不對稱及盤骨側傾等問題，影響到外觀，女性更可能有左右胸部高低不對稱的情況，阻礙日常社交和心理發展。

當側彎一旦到達40度以上，便屬於嚴重的脊椎側彎，這時背部會變得畸型。(圖片：canva)

當側彎一旦到達40度以上，便屬於嚴重的脊椎側彎，這時背部會變得畸型，不但影響外觀，更會影響患者的心肺功能。因此，即使未對日常生活造成影響或產生疼痛，脊椎側彎的問題亦不能輕易忽視。

如何自我檢查脊椎側彎

中度及嚴重的脊椎側彎，可靠觀察而直接察覺，患者病症包括：肩膀兩邊高低不一、肩胛骨左右不對稱或凸出、臀部、盆骨或腰部不對稱、身體向一邊傾斜、肋骨或腰部隆起等。但輕度的脊椎側彎，由於彎曲不明顯，因此比較難直接察覺。因此，如要自我檢查脊椎側彎，可以進行「亞當式前彎」測試，方法如下：

1.雙腳站直，身體向前方彎曲大約45至90度，雙手向下方放鬆伸直



2.然後請家人或朋友從旁進行觀察肩膊、肩胛骨、腰部有沒有不對稱



3.如果從水平線看，背部平整，兩邊對稱，就代表脊骨正常



4.如果背部出現歪斜，或者一邊肩胛骨突出或凹陷，就是有脊椎側彎的可能



如懷疑自己患有脊椎側彎，可再找專業的醫生進行X光及水平儀的裝置的詳細檢查。

認識3D八軸整脊機器人矯正 治療脊椎側彎的新舊方法

治療脊椎側彎一般有三種方法：第一，是進行物理治療、針對性運動和伸展運動，第二，是使用度身訂造的支架以緩減或阻止側彎惡化，第三，最對嚴重的情況會進行手術矯正。

但近年，除了以上傳統的方法，亦愈來愈多人使用先進的儀器進行治療。其中3D八軸整脊機器人是台灣根據美國整脊技術，綜合超過16年臨床經驗的科技結晶，儀器以精準的電腦程式代替人手進行各種物理治療及伸展運動，使進行伸展的力度及角度不再因人而異，讓傳統的物理治療、針對性運動和伸展運動發揮最大的功效。而且，以往一些人手難以做到但非常有效的矯正動作，如倒立、自身體重牽引以背部肌肉鍛鍊可以透過儀器得以實現，讓物理治療提升到另一層次。

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（資料由客戶提供）