糖水｜綜合燒仙草熱量最高　芝麻糊楊枝甘露12款常見糖水有幾肥？

糖水實屬港人宵夜之選，其中不少中式糖水例如芝麻糊、紅豆沙、綠豆沙等更是冬日暖胃必備，不過原來當中的熱量隨時嚇一跳！有營養師指，以近年大熱的「綜合燒仙草」熱量最高，以一碗計算已逾400卡路里，變成「甜蜜的負擔」。



糖水一般都會添加很多精緻糖，令熱量增加，台灣營養師高敏敏近日在Facebook專頁分享常見的12款糖水熱量，每款也是以一碗350毫升計算。

▼12款糖水熱量排名（按圖👇👇👇）

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高敏敏表示，從以上12款常見糖水的熱量比較所見，由蔬果做配料的糖水熱量會較低，例如是冰糖雪耳紅棗糖水，一碗僅90 Kcal，屬最低熱量。另外芋頭椰汁西米露及楊枝甘露的熱量皆相對較低，分別是262及254卡路里。反而「綜合燒仙草」熱量最高，有429卡路里，比起一碗白飯的262卡路里更高。

同場加映：21款即食糖水熱量檢測（按圖👇👇👇）

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糖水如何吃才健康？

高敏敏續指，糖水除了添加精緻糖之外，也可能會用加入澱粉勾芡，以製造出濃稠的口感，其中就以芝麻糊及杏仁糊的熱量較高，而它們的油脂含量也較高。

故她提醒，飲食上除了注意熱量外，都要留意食物的組合，建議選擇由少糖及高纖食材製成的糖水，並了解吃下的食物種類，才能吃得更健康。例如是燒仙草，建議選擇仙草分量多點，而配料、糖及奶精皆少點，就會比較健康。

香港註冊營養師吳耀芬提醒，如果進食太多甜品，容易令到糖分攝取過量，可能會導致蛀牙、皮膚加速老化等問題，並會增加患有肥胖、高血壓、糖尿病等疾病的機會。另外，如果甜品中有較高的脂肪含量，亦會提高患有心血管疾病的風險。對於需要減肥、控制熱量攝取的人士，和患有糖尿病人士，不宜過量食用甜品。

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