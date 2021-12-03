拔罐｜遭貪玩兄長拔罐「提神」 妹妹額頭留瘀血拔罐有咩要注意？

拔罐因為可以放鬆繃緊的筋骨肌肉，因此一直深受不少都市人的喜愛。不過，台灣一名網民早前卻一時貪玩，自行為妹妹拔罐，令她的額頭上留下一個紫紅色的拔罐瘀血印，讓妹妹事後大為崩潰。雖然妹妹的反應讓不少網民笑翻，但有中醫師指原來自行在家拔罐有一定風險，建議應交由醫師處理，另外亦指出不同顏色的罐印其實亦反映身體不同的情狀況。

妹妹的額頭在拔罐後，留下一個巨大的瘀血拔罐印。(爆廢公社)

妹妹崩潰又哭又笑

據台灣網民「亞聖」在facebook群組「爆廢公社」發文分享指，自己早前在網上看到「額頭拔罐可以讓頭腦清醒」的說法，有感妹妹近日精神不佳，於是就「身為好哥哥的我決定助她一臂之力」，忽發奇想地在家親自為妹妹的額頭拔罐，沒想到結果卻讓妹妹大為崩潰。

從「亞聖」分享的圖片及影片可見，妹妹在拔罐後，額頭留下大片的紫紅色瘀血拔罐印。得悉自己「真面目」的妹妹也在家崩潰倒地痛哭，其間更嘗試以劉海遮擋拔罐印卻始終不果，後來她更似乎愈想愈荒謬，竟又忍俊不禁笑出聲，情況令人哭笑不得。

▼妹妹被拔罐後的崩潰情況（按圖👇👇👇）:

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拔罐針對痛症具療效

在中醫角度而言，拔罐法是以罐為工具，較常利用火把罐內空氣燃燒掉而造成負壓，再吸附於患處皮膚或穴位。

據註冊中醫師何慧潔指，透過負壓加上溫熱刺激，拔罐手法可令皮膚及肌肉下層的微細血管破裂出血而形成瘀印，肌肉裡帶有毒素的血液會被帶到皮下，再經身體新陳代謝排出體外，臨床上多以此配合針灸治療加強效果。

拔罐本身具有有溫經通絡、去濕驅寒作用，能促進血液循環及止痛。針對身體不同痛症都有療效，包括風濕關節痛、急性肌肉扭傷、慢性痛症及肌肉勞損。

▼同場加映，腎虛常見成因：（按圖👇👇👇）

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拔罐瘀印兩周內褪色

治療後患者一般會感到身體稍為放鬆及痛症得以減輕，拔罐亦可調理氣血，提高和調節人體免疫力，能治療各種內科疾病例如胃痛、腹痛、咳嗽、哮喘等。

拔罐瘀印一般5至7天可褪色，較嚴重患者或需更長時間才消退。臨床發現，患者病情愈嚴重，罐印愈深，代表局部血液循環較差，但一般兩周內都會褪色。

淺紅色：氣血循環良好

豔紅色：屬熱性體質，體溫通常較高，也可能代表局部有發炎反應

紫紅色：氣血循環不佳，顏色愈深或代表出現血瘀情況

灰白色：氣血不足，體質較為虛弱

有水氣：代表體內濕氣重



▼同場加映，身體八個部位看出氣血不足（按圖👇👇👇）

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四類人士忌拔罐

此外，何慧潔醫師又提醒，拔罐宜由醫師操作，避免自行進行，以免操作不當令身體出現問題，特別是頸前部更應避免進行拔罐，因該部位佈滿動靜脈，處理不當易有中風的風險。

此外，拔罐時間一般不能太長，以6至10分鐘為佳，同時玻璃罐別太用力吸附表皮膚，以免造成肌肉瘀傷，在皮膚瘀印未消退前亦不宜再拔罐，以下數類人士亦不適合拔罐。

．糖尿病患者

．身體免疫力低者

．孕婦

．皮膚有傷口者

