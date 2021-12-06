抑鬱症患者徵狀各不同 個人化治療助病人對症下藥

藥物是現時治療抑鬱症中的重要一環，但臨床上不時有患者可能對傳統藥物所帶來的副作用(例如體重增加、性功能減弱等)感到抗拒，甚至因此而自行減藥、停藥，結果令病情反彈甚至惡化，形成惡性循環。有醫生指，近年「個人化治療」概念在醫學界漸成主流，應用於抑鬱症個案上，主要是平衡不同患者的症狀、對治療效果的期望及藥物副作用的接受程度，安排最合適的治療組合，從而改善他們對治療的依從性。以褪黑激素類藥物為例，副作用較傳統藥物相對地少，並有效改善病人睡眠質素及各種身、心徵狀。

男女抑鬱徵狀大不同

抑鬱症是香港常見的都市疾病，男性及女性的患病比例約為5% 及 10%，年紀越大，患病機會越 高。精神科專科黎榮謙醫生指出，抑鬱症男、女性患者的徵狀表現方法常有不同，例如男性較常出 現脾氣暴躁、沉醉其他活動如打遊戲機、健身、喝酒等方式表現出來;女性則較常在生理狀況上反 映，包括飲食失調、暴食、影響月經等，有關徵狀亦與女性荷爾蒙有關。

傳統而言，病情較輕微的個案，醫生會先建議調整生活習慣，例如恒常運動、充足睡眠及健康飲食 等嘗試改善病情;中度至重度抑鬱症個案，則需要透過藥物治療，但不同藥物均有其副作用。黎醫 生舉例，「三環類抗抑鬱藥」屬第一代抑鬱症藥物，可以幫助病人入睡，但副作用較多，例如體重 增加、口乾等。他續指，SSRIs或SNRIs等血清素藥物，療效雖然較第一代藥物高，但有機會令男 士性功能出現障礙，亦可能引發腸胃不適等問題。

黎榮謙醫生指，近年「個人化治療」概念在醫學界漸成主流。

合適治療增病人服藥依從性

近年，抑鬱症治療亦開始「個人化」，意思是了解患者對治療效果的期望，以及對藥物副作用的接受程度等，調節治療安排及所用藥物等，目標是在達到理想療效之餘，亦維持病人的藥物依從性。黎醫生舉例，假如患者用藥後出現性功能障礙、體重增加，可按情況選擇服用褪黑激素類藥物，減少相關副作用。他強調，服用合適的藥物可令病人更願意接受整個療程，由於藥物治療一般長約六至九個月，「如果能夠對症下藥，療效是十分顯著的，病人看到效果便願意繼續服食藥物，相反如果有不同副作用出現，便會令他們想停止治療。」

年約 40 歲的李先生(化名)早年因工作壓力、家庭原因等因素不幸患上抑鬱症，醫生起初處方血 清素，但病人用藥後發現自己性功能減弱，對夫婦關係造成負面影響。醫生之後為病人制定個人化 療程，透過深入了解病人的病情後，得悉抑鬱症令病人睡眠質素下降，因此便處方褪黑激素類藥 物，讓病人抑鬱及其產生的負面影響也一併改善。

黎榮謙醫生提醒，由於不同抑鬱症藥物均有不同副作用，因此在病人求醫時，應先向醫生詳細講解自己的病情及生活情況，讓醫生分析那一種藥物最適合病人服用，以減少副作用及不適的情況出現。