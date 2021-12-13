尿頻｜常有尿意未必因飲水多　9個原因或與糖尿病、尿道感染有關

老是尿不乾淨、頻頻跑廁所讓人困擾不已，到底為甚麼會尿頻呢？台北市立聯合醫院仁愛院區泌尿外科黃建榮醫生表示，尿頻的成因眾多，例如尿道感染、婦科問題、前列腺問題、糖尿病等都會造成尿頻，建議接受醫生診斷以找出病因，方能改善症狀。



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造成尿頻的成因眾多，常見原因包括：

1. 尿道感染：例如膀胱炎、尿道炎都在此列。通常發炎狀況會讓膀胱內膜變得非常敏感，一點尿液累積都會造成尿急的感覺，造成患者經常跑廁所卻只有尿出一點點的狀況。

2. 尿道結石：輸尿管結石或膀胱結石都會造成排尿困難、尿液排空不易，進而導致尿頻的問題發生。

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3. 膀胱功能障礙：如膀胱過動症會因膀胱肌肉不自主收縮導致頻繁出現尿意，而膀胱無力則是因為膀胱肌肉收縮不良導致殘尿過多，這兩者都會出現尿頻的困擾。

4. 膀胱手術：曾接受過膀胱手術或早期放射線治療者，亦有可能因膀胱傷害而造成尿頻。

5. 婦科問題：如子宮肌瘤、子宮脫垂、卵巢囊腫等問題都可能會壓迫膀胱而引起尿頻的狀況。

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6. 前列腺問題：前列腺肥大、前列腺癌等都可能阻塞尿道造成排尿不順、排尿困難、殘尿過多，故也會引起尿頻的狀況。

7. 糖尿病：糖尿病患者會有吃多、喝多、尿多的症狀，故亦有尿頻的困擾。

8. 神經問題：如腦中風、柏金遜症、多發性硬化症、末梢神經炎等疾病造成神經損傷時，也可能影響膀胱功能而出現尿頻困擾

9. 精神壓力：如個性容易緊張、焦慮，或日常壓力較大者，也可能會因為自律神經失調而造成尿頻。

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