護眼｜長時間用電腦致用眼過度酸澀疲勞？5招護眼方法明目又醒腦

盯著電腦一整天，總會覺得眼睛酸澀、疲勞嗎？我們的大腦有掌控視力的部位，要是用眼過度，就會讓大腦超出負荷。



畢竟讓大腦的其中一個部位長時間維持運轉，會使大腦喘不過氣。這情形跟在外面累了一天不一樣，集中精神盯著距離很近的小螢幕，大腦更容易出現極大的疲勞感。

以下教你幾個小方法，有助改善眼睛酸澀不適，還能有效醒腦明目。

5招護眼法（按圖放大👇👇👇）

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一、按摩大腦反射區

用手指按揉位於大拇指正中央的反射區，如果感覺到有疲勞物質滯留或硬塊，請加長按壓該處的時間。

二、按摩眼睛反射區

用手指抓住位於食指和中指基部的反射區。若感覺到有疲勞物質滯留或硬塊在此處，請加長按壓時間。另外，雖然這個反射區所代表的部位有多種說法，不過，不妨把右手反射區當作右眼、左手反射區當作左眼，兩邊交替著做。

三、提醒自己眨眼

眼睛缺乏淚水的時候會變得乾澀，而會缺乏淚水，有一個很重要的原因就是「忘記眨眼」。所以在用眼的時候，別忘記要提醒自己眨眼，正常來說，每分鐘要眨12次左右，平均5秒眨一次，有意識地控制自己眨眼的次數，不但可以製造足夠的淚水，同時也可以讓眼睛肌肉放鬆。

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四、用力閉眼再放鬆

如果用力握緊拳頭，再突然放鬆，肌肉的放鬆程度會比直接放鬆來得高。而眼睛也是這樣，用力閉上之後再放鬆，可以讓緊繃的睫狀肌真正的放鬆。

五、每30分鐘，看遠方10分鐘

看遠的時候，眼睛肌肉反而是放鬆的狀態，看近的時候才需要用力，所以用眼30分鐘之後，可以起來望遠，至少看向3公尺外的物體，讓眼睛有初步的放鬆。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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