過敏性鼻炎｜病情嚴重影響睡眠？中醫教睡前起床可按這些穴位紓緩

你也常飽受流鼻水或鼻塞等困擾嗎？恐怕是過敏性鼻炎惹禍！過敏性鼻炎常見症狀除了嚴重鼻塞、流鼻水等，嚴重時甚至會因造成睡眠品質差，影響隔天工作精神以及情緒。台灣台南市立醫院中醫部陳奕任醫師表示，中醫認為過敏性鼻炎與先天體質、氣候、情緒、飲食等有關，包括身體虛寒、氣候溫差大、腸胃不佳等都可能誘發過敏性鼻炎症狀。



31歲男嚴重鼻炎影響睡眠 中醫調理找回生活品質

台灣一名31歲林先生，平時飽受過敏性鼻炎困擾，不僅因鼻塞、打呼等影響睡眠品質，起床後也鼻水流不停，尤其空氣變差時更為加劇，直到赴中醫治療，透過中藥治療並配合改善生活習慣、居家穴道按摩，治療一週後，症狀已大幅改善，睡眠品質也逐漸好轉。台灣陳奕任醫師提及，改善過敏性鼻炎除了可尋求中醫調理，平時的保養與預防也是關鍵。

過敏性鼻炎治療方法（按圖看清）

+ 4

中醫治療過敏性鼻炎 以健脾補養為主

台灣陳奕任醫師說明，中醫治療上，以健脾補養為主、兼清濕氣或濕熱為輔，會依照患者體質給予像小青龍湯、小建中湯、蒼耳子散等中藥處方調理，在穴位針灸治療上則以迎香、上迎香、上星、風池、風府、百會、合谷等為主；此外，若為腸胃虛寒者，則可食用小米玉米南瓜大棗粥幫助紓緩症狀，或情緒容易焦慮者則可食用蓮子桂圓棗核粥，太勞累時則可喝枸杞黃耆茶幫助紓壓。

同場加映：鼻敏感｜換季濕氣重易致過敏？按壓這2個穴位止過敏、不再打噴嚏👇👇👇

+ 2

居家定期開除濕機 有助紓緩過敏性鼻炎

此外，若有過敏性鼻炎者，居家環境也應加強通風及定期開除濕機，降低誘發症狀機率。陳奕任醫師強調，患者起床時也可先喝溫開水，且三餐要正常吃並細嚼慢嚥，少吃冰涼食物，平時睡前及起床可以每天按摩上迎香穴、合谷穴及足三里穴各兩分鐘，都能幫助降低過敏症狀，找回生活品質。

同場加映：【養生穴位】失眠頭痛鼻敏感？必學5大多功能穴位但唔係死按就得!👇👇👇

+ 1

同場加映：鼻塞｜喉痛鼻涕黃鼻竇炎或過敏性鼻炎？症狀成因4差異1按面頰就知👇👇👇

+ 8

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」