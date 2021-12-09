糖尿病｜血糖過高是全身性問題？按摩3個降血糖穴位每天按有改善

控制血糖很重要！罹患糖尿病就像把器官泡在糖水裡，時間一久，就會引起心血管病變、腎臟病變、腦血管病變或視網膜病變等各種併發症。中醫分享降糖秘法，3穴位每天按幫助控糖。



台灣新光醫院腎臟科主任方昱偉指出，糖尿病藥物的進展，從過去單純的控制血糖，到現在演變成器官保護的作用，由此可見，糖尿病對全身的影響是從頭到腳。

▼糖尿病5大高危族群，你有冇份？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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糖尿病併發症 血管、腎臟、眼睛都遭殃

他舉例，如果血糖過高，會加速血管硬化，一旦血管硬化就是全身性的問題，若出現在腦部，可能就是腦血管病變，進而發生中風、栓塞甚至出血。另外，因為腦血管硬化，下一個影響的器官就是心臟，在心血管疾病的高風險因子中，糖尿病名列第一。

方昱偉進一步說道，心臟血管出問題後，接下來受影響的可能是「腎臟」，因為腎臟和心臟兩個息息相關，心臟功能不好也會影響腎功能。目前台灣的洗腎人口，最大宗是以糖尿病為主。再者，糖尿病併發症也會影響眼睛，導致視網膜病變，更重要的是，會破壞免疫系統，讓感染問題反覆性出現。

方昱偉強調，事實上，糖尿病是腎病的高風險族群，一旦發現糖尿病，尤其有家族史的患者，一定要定期檢測腎臟功能，不要一直只是去測血糖，也要照顧腎功能。

老年糖尿病恐出現併發症（健康2.0授權使用）

糖友愛吃藥不運動 「3降糖穴位」助控糖

從中醫角度，台灣中醫師鄒瑋倫表示，臨床上糖尿病患者有一個特色，非常愛吃藥，但不喜歡運動，這在中醫來說，會導致氣虛而血瘀或氣滯而血瘀。她提供3個「降糖穴位」，每天按幫助控制血糖。

3降糖穴位（點圖放大）👇👇👇

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1.胰俞穴

胰俞穴位在背後，從脊椎旁開4橫指幅，然後往肩胛骨最下端2指橫幅，就是胰俞穴。左右各一個都可以刺激按摩。

2.降糖穴

這是經外奇穴，它位在手腕橫紋上，約6個手指橫幅，在兩經正中央。鄒瑋倫說，有些人身體裡濕氣多又水腫，愛吃又不活動，按此穴可以讓代謝比較好。

3.地機穴

地機穴位在膝蓋的下面，膝蓋橫紋內側5指幅下來、脛骨後緣。刺激它會帶動脾經的生發，幫身體分清降濁。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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