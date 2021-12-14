失眠｜瞓唔夠無精神注意力差之餘仲會變肥？8招助你一覺睡到天光

你經常失眠睡不好、難以入睡？美國芝加哥大學（University of Chicago）的研究發現，睡足8.5小時的人，比只睡5.5小時的人，多甩掉2倍的脂肪量。睡不好，白天精神也不好。營養師教你8招幫助入睡，一覺到天亮。



長期睡不好 注意力不集中、頭昏腦脹

長期睡不好，影響的範圍很廣泛，像是注意力不集中、損傷大腦、頭昏腦脹等，也有一些研究指出，睡太少是容易發胖的。台灣營養師黃乙心表示，有良好充足的睡眠，也可以幫助減肥效果更好。對於經常睡不好的民眾，以下8招幫助你快速入睡，一覺到天亮。

8招助你快速入睡（按圖細閱👇👇👇）

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1.全黑環境

台灣營養師黃乙心提到，睡覺時要有全黑環境，避免光線，這樣才能幫助體內分泌褪黑激素，這是由腦內松果體分泌的一種荷爾蒙，扮演調控生理時鐘的重要角色。

2.睡前2小時避免飲食

睡前2小時不要進食，以免睡眠時身體還需要不斷努力消化，影響睡眠品質，也能避免胃食道逆流的情況發生。

3.睡前不要用3C電子產品

睡覺避免使用3C產品，原因是3C的藍光會透過眼睛，刺激我們的大腦，抑制褪黑激素分泌。

4.調整適合的環境溫度

可以把房間溫度調到自己覺得舒適，過冷或過熱，都會導致睡眠品質不佳。

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5.白天不要補眠太久

白天睡太久，可能使睡眠周期混亂，導致晚上睡眠品質不佳或失眠。

6.規律且適當的運動習慣

養成規律的運動習慣，能幫助肌肉與神經放鬆，但過度運動以及睡前運動，反而可能導致睡不好。

7.不要飲酒助眠

喝酒雖然會暈暈的，感覺很好入睡，但入睡後的睡眠品質反而會不佳，影響隔天起來的精神。

8.補充好眠營養素

黃乙心建議，可以多攝取如：色胺酸、鈣、鎂等營養素，食物可選牛奶、深綠色蔬菜、堅果等。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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