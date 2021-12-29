長者跌倒｜「着錯鞋」也是家居意外主因　5件事做足預防跌倒風險

秋冬到，銀髮族除了要留意早晚氣溫變化、注意保暖外，還要留心居家安全，「保命防跌」！根據台灣國民健康署公布2019年死因統計數據指出，「跌倒」位居65歲上事故傷害死亡原因第二位，此外，跌倒所造成的頭部受傷、骨折等問題，也可能會增加銀髮族臥床、長照需求，甚至提高死亡風險，其重要性不容忽視。國健署呼籲，防跌不止是居家空間問題，建議還要多鼓勵長者規律運動、留意營養攝取，並注意用藥安全，以維持健康的老年生活。



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年長者行動力、反應力、甚至骨骼強度都不及年輕族群，因此銀髮族跌倒將可能導致嚴重的健康損傷與照護需求。台灣國民健康署指出，造成跌倒的原因相當複雜多元，包括體況衰弱、視聽力下降、肌力不足、用藥影響、不安全的出入空間、不合適的穿着等都可能增加長者跌倒風險，因此，建議銀髮族應及早意識到「保命防跌」的重要性，也可從以下五點改善做起：

了解這5個方法，就可以減低跌倒的機會（按圖了解！）

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1. 營養攝取，預防衰弱

年長者的身體機能相對較差，尤其體況不佳者更容易出現跌撞意外，因此建議日常就應攝取足夠的熱量與蛋白質，若有特殊病況或需求者可增加攝取營養補充品，以滿足每日身體所需。

2. 規律運動，強健肌力

規律運動可以增強肌力，訓練平衡感、柔軟度與反應力，提高銀髮族日常獨立活動之能力，也有助於降低跌倒風險。

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3. 環境安檢，友善防滑

居家環境常見的跌倒風險包括照明不足、地板溼滑、地面不平、走道堆放雜物等，建議留心上述問題、及早改善，以避免長者跌撞。

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4. 用藥檢視，以策安全

銀髮族往往都有多重用藥狀況，因此，看診時不妨將藥袋或藥單提供給醫生評估，以避免因服藥造成跌倒的風險。

5. 穿着合宜，輕便穩固

穿著不合適的鞋子、衣物常是造成意外跌倒的原因之一，此外，沒有鞋帶、扣子、魔術貼等無法充分固定的鞋子也有較高的跌倒風險，最好避免。建議選擇輕薄、穩固且防滑的鞋。

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