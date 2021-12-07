桃膠｜平民燕窩9大好處唔止養顏　配蓮子降膽固醇咩人要忌食？

桃膠近年成為不少女士的恩物，聲稱具美顏功效，而桃膠口感爽滑煙韌，但由於本身無味，多會配搭各式食材製成糖水，美味可口。有中醫師指，桃膠具高纖、高植物性蛋白質的優點，但消化能力較弱者攝取過多纖維會導致胃部不適，而腎病人士亦要注意分量，因過多蛋白質會增加腎臟負擔。



註冊中醫師盧光華指，桃膠是由桃樹樹皮中分泌出來。當天然的樹脂遇到空氣後便會凝結，形成桃膠。坊間流傳桃膠功效媲美燕窩，因此擁有「平民燕窩」之稱。

在中醫角度中，桃膠的功效有生津止渴、滋陰潤燥，清除濕熱。能幫助紓緩咽乾，乾咳等。另外，其營養成份豐富，可補充膠原蛋白，養顏護膚，對皮膚乾燥非常有幫助。而桃膠還可降低血糖和總膽固醇、以及補充半乳糖，補腦益智。

▼桃膠有幾好？（按圖👇👇👇）

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要挑選較好的桃膠，可以從大小、顏色等方面去分辨。

1. 顏色：較好的桃膠是從桃膠指樹上直接採摘，不經任何處理，所以純度高，顏色透亮，而且雜質少，只有零星分佈在表層。



2. 大小：好的桃膠大小是沒有固定形態；泡發率較高，泡發效果亦較好。



3. 口感：雲南出產的桃膠一般留在樹上30至35天才收集，故日照時間較為長，口感如蒟蒻、更煙韌。



坊間流傳桃膠功效媲美燕窩，因此擁有「平民燕窩」之稱。（資料圖片）

桃膠配紅棗降膽固醇？

盧醫師續稱，由於桃膠本身無味，多數製成糖水，以令桃膠更美味。以下2款食譜也有相當不錯的功效。

▼桃膠養生食譜（按圖👇👇👇）

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桃膠蓮子腐竹雞蛋糖水



功效：桃膠及蓮子含豐富植物膠原及水溶性纖維，有助排走身體的毒素，可令皮膚變好；腐竹可降低血液中膽固醇含量，可減輕高脂血症、動脈硬化的風險。

食材：腐竹一包、桃膠10-15g、雪蓮子10-15g、雞蛋1隻、冰糖5-8粒、水適量

做法：

1. 將桃膠及蓮子浸泡數小時至發大及軟身；然後清洗，清除雜質。

2. 煮水至沸騰後，放入冰糖、桃膠及蓮子煮至軟身。

3. 再加入腐竹。

4.腐竹煲散後關火。加入雞蛋攪拌。

5.雞蛋熟後完成。

鮮奶紅棗桂圓燉桃膠



功效：養顏，肌膚變嫩滑有彈性、通血脂、降膽固醇、潤腸

食材：桃膠 8－10粒 、牛奶 500 毫升、桂圓肉 10-15粒 、紅棗 5-8粒 、冰糖 適量

做法：

1. 把桃膠浸泡過夜後洗淨備用

2. 將紅棗和桂圓肉洗淨備用

3. 把全部材料放入燉盅後燉30-45分鐘即可

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桃膠食太多或引腸胃不適

盧醫師解釋，桃膠與雪耳、蒟蒻等食材性質相似，均具有高水溶性纖維特性，有助腸道蠕動，但部分消化能力較弱人士如長者、幼童或患胃病人士，若攝取過多纖維，會令胃部難以消化﹛引起腸胃不適。

▼桃膠食用注意貼士（按圖👇👇👇）

雖然桃膠具有植物性蛋白質，與花膠、燕窩等具有動物性蛋白質不一樣，沒有直接補充皮膚骨膠原蛋白功效，只能說桃膠因其高纖特性，有助排便，可間接達到美顏作用。但過多的蛋白質會對腎臟帶來負擔，所以腎病人士不宜多吃。

另外，桃膠性苦平、具清濕熱功效，對尿道炎、痢疾等具治療作用，但不太適宜體質虛寒者，如怕冷易感冒人士；而孕婦、來經期間的女士亦不適宜食用。

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