頸椎退化｜李治廷長期低頭工作　頸椎老化如60歲　6動作改善直頸

肌肉型男李治廷現時長駐內地發展，一向熱愛健身的他近日上了健美真人騷《哎呀好身材3》，顧名思義，節目是要一班藝人在海島上生活，每次進行健康活動，即獲得分數。但他在節目中接受身體檢查，被發現有頸椎問題，更被醫生指頸椎老化仿如60歲，令一眾網民及粉絲相當震驚。



今年34歲的李治廷近日於內地健康生活體驗真人騷《哎呀好身材3海浪季》擔任嘉賓。在拍攝前，節目組利用唾液分析，從遺傳角度分析他的身體狀況。

▼李治廷在節目中接受身體檢查，被發現有頸椎問題（按圖👇👇👇）

基因結果發現，李治廷運動積極性、耐力、爆發力強，運動受傷風險低，而且身體成分狀態良好，體脂、BMI均在健康範圍，運動天賦高，身體質素好。而他體內更有多態位點的基因VEGFA RS2010963，即擁有水性好的基因，而被稱為「海的王子」。

當大家都以為李治廷可以輕鬆駕馭節目，在身體檢查後才發現他頸椎的生理曲度不太好。李治廷坦言經醫生檢查，發現頸椎已退化到60歲，並解釋因為自己在大學讀書時是「書呆子」，經常低頭溫習，入行後低頭彈結他創作音樂及讀劇本，長期低頭導致頸椎彎曲。

李治廷更在微博上以「34歲的李治廷60歲的頸椎」，分享頸椎X光照，不少圈中朋友及一眾粉絲也留言表示關心。及後他回覆稱多謝各位關心，現時已在接受治療，無需過份擔憂。

頸椎退化不只手腳麻痺？

頸椎退化所產生的症狀不再只是典型手麻、腳麻等表現，而是引發全身上下不舒服，還有可能以下症狀。

▼頸椎退化產生的症狀（按圖👇👇👇）

+ 5

1. 頭痛、

2. 眩暈、

3. 耳鳴、

4. 鼻塞、

5. 喉嚨異物感（乾咳）、

6. 視力模糊、

7. 心悸胸悶、

8. 腸胃不適、

9. 小便困難



由於民眾普遍認為頸椎退化只會造成手麻腳麻、四肢無力、走路不穩等，認為只會有典型運動、感覺神經症狀，而沒有頸椎退化也會造成影響全身的「非典型」交感神經症狀的觀念，即使磁力共振或X光影像上已發現明顯的頸椎退化或錯位，也無法和病人的「非典型症狀」關聯在一起。

如果想知道自己有沒有頸椎退化，可以進行以下簡單測試：

先站直，雙手在身體兩旁自然垂下，請朋友或家人觀察。如出現以下情況，便有可能是直頸。

1.由身側方向看：耳窿與肩膀中間點不能連成一直線，耳窿前於肩膀中間點及肩膀前傾

2.由正面看：可看到手背

注意：如有疑問或需要準確診斷應諮詢醫生或專業人士。

如不理會直頸，患者的頸椎軟骨會逐漸變薄，造成骨質增生，即骨刺，如骨刺碰到神經，便會出現手部麻痺無力的情況，嚴重可能要做手術移除。此外，如頸椎孤度太直，容易擠壓到軟骨，可能打一個噴嚏，便導致急性椎間盤突出，如椎間盤觸碰到神經線，亦會造成手部麻痺無力的情況。一旦有直頸，需要花長時間治療，而且難以完全回復正常頸椎弧度。

6個改善直頸動作

註冊脊醫黃頴暘建議，直頸患者可以做以下6個運動改善直頸問題。

1. 胸小肌拉筋：伸展胸小肌（按圖了解👇👇👇）



2. 胸大肌拉筋：伸展胸大肌（按圖了解👇👇👇）



3. 前頸肌肉運動：訓練喉嚨附近前頸肌肉（按圖了解👇👇👇）



4. YTW運動：訓練肩膀附近肌肉



▼Y字運動：針對中下斜方肌（按圖了解👇👇👇）

▼T字運動：針對肩外旋肌群（按圖了解👇👇👇）

▼W字運動：針對上中斜方肌及後三角肌（按圖了解👇👇👇）

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