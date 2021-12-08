納豆｜具備強大美容效果　木村拓哉一家靠它維持白滑肌膚？

日本菜是香港人的至愛，但有一款日本食物卻向來不太受歡迎，就是納豆。許多人都無法接受它的味道、口感和外型，但其實在這些不討好的表面之下，納豆可是好處多多，盛傳國寶級男神木村拓哉及其一家都是透過納豆這類發酵食物維持身材。本文將介紹納豆的營養成份如何發揮美容功效、最佳的食用時間以及替代食物。了解納豆的美容好處之後，或者會令你對它有所改觀。



許多人都無法接受納豆獨特的味道、口感和外型，但其實納豆好處多多，其中具備強大的美容功效。（圖片：jpninfo）

納豆是由煮熟的大豆加入微生物菌種發酵而成，在製造過程會產生醣類聚合物，形成絲狀黏液。納豆在日本擁有超過一千年歷史，是日本的「國寶級食品」，有「納所之豆」的意思，古時是用來供奉神明，後來成為民間食品。日本很早已有對納豆有文字記載，指納豆能治感冒、腹痛，並能預防霍亂、傷寒、瘧疾、赤痢等。近年，科學家更發現，納豆中含多種優質營養成份，不止對健康有多方面好處，更具備其他食物無可比擬的美容功效。

含聚麩胺酸、大豆異黃酮、維生素B2 發揮美容功效

納豆的美容功效與當中所含的營養成份有關，其中聚麩胺酸、大豆異黃酮及維生素B2這三種營養成份尤其關鍵。

聚麩胺酸（Y-PGA）主要存在於納豆的黏絲當中，具有極強的保濕能力。它的天然黏性不但能鎖住肌膚水分，提升角質層的保濕度，同時能在肌膚表面形成透明的保護膜，減少水分流失，讓肌膚維持水潤而緊致。不少護膚產品都會添加聚麩胺酸，增強保濕功能。

聚麩胺酸（Y-PGA）主要存在於納豆的黏絲當中，具有極強的保濕能力。（圖片：matcha-jp）

而大豆異黃酮能抑制自由基，發揮抗氧化、抗衰老的效果；而且它能夠防止酪氨酸酶不正常地增生，抑制黑色素形成，從而達至減退黑斑、改善膚色暗沉的美白效果。大豆異黃酮更可發揮與雌激素類似的效果，能促使膠原蛋白、玻尿酸等保濕物質生成，維持肌膚水潤和彈性，並減少皺紋和改善鬆弛。

大豆異黃酮能抑制自由基，發揮抗氧化、抗衰老的效果。（圖片：happyrawsweets）

大豆本身便已經是營養豐富的食物，經微生菌發酵變成納豆後，當中的維他命B2含量更會增加5至6倍。維他命B2能夠促進新陳代謝及細胞再生，不只有助皮膚保持最佳狀態，指甲、頭髮等部位都可以得益。

此外，納豆所含的納豆菌能提升腸道益生菌的數量，並抑制壞菌生成，從而促進腸道健康，增強消化能力，減少便秘問題，間接發揮美容效果。

大豆經微生菌發酵變成納豆後，當中的維他命B2含量會增加5至6倍。維他命B2能夠促進新陳代謝及細胞再生。（圖片：formulawave）

晚上是黃金進食時間 有助營養進一步發揮作用

納豆有這麼多美容功效，如果選對時間進食的話，可以更充分發揮當中豐富而優質營養成分的益處。納豆中含有一種「納豆激酶」的酵素，是納豆的獨有成分，能淨化血液，這種酵素會在進入人體後的10至12小時發揮作用。所以如果在晚餐時進食納豆，酵素活躍的時間剛好便是血流容易堵塞的睡覺期間。當血流變得更順暢，能有助納豆內的其他營養傳送到肌膚，進一步促進美容效果。

另外，身體內的生長激素會在入睡後的2至3小時開始分泌。納豆中的精氨酸有促進生長激素分泌的效果，所以在晚上食用納豆的話，可以令生長激素加倍分泌，促進新陳代謝，對整體健康有益之餘，更可保持並提升皮膚的水份、緊緻度和彈性。

納豆中的「納豆激酶」能淨化血液，在晚餐時進食納豆，讓酵素剛好在睡覺期間活躍，有助進一步促進美容效果。（圖片：news.tvbs）

適量控制份量 發酵食物可作替代

雖然納豆是健康食物，但由於當中的鈉含量偏高，因此須注意進食量。營養師建議最適當的納豆食用量是一星期吃兩至三次，每次約50公克。納豆的配搭性很強，跟許多食物都可以組合食用，例如白飯、牛油果、三文魚、蔥等。但如果真的無法接受納豆獨特的味道和口感，其實還有很多替代食物，可以發揮與納豆相近的美容作用。首選是跟納豆一樣都是發酵食物的味噌、泡菜和乳酪。

味噌同樣是大豆的發酵製品，因此也含豐富的大豆異黃酮；泡菜當中所含的抗氧化物質也可抑制自由基，發揮抗衰老作用；而發酵過程中亦會產生有益腸道的乳酸菌，加上蔬菜本身的豐富纖維，跟納豆一樣，能有效促進腸道健康，具有間接美容的效果。

乳酪更一向是大量乳酸菌的「寶庫」，每天食用能有效提升腸道健康，令肌膚從內以外呈現健康狀態。另外，維他命B2也可以透過食用許多常見的食物來補充。含豐富維他命B2的食物包括蛋、乳製品、深綠色蔬菜、豆類、動物內臟、果仁、貝類等。

很多替代食物可以發揮與納豆相近的美容作用，首選是跟納豆一樣都是發酵食物的味噌、泡菜和乳酪。（圖片：smartway-it, shutterstock）

Reference:HK01