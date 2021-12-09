打斑後護理｜激光去斑後皮膚泛紅乾燥結焦? 4招改善問題加強效果

想時刻散發動人光采？必先注意個人的膚質狀況！若皮膚出現斑點、膚色不均的問題，即使有再美麗的臉龐亦失色不少。面對色斑問題，醫美激光療程無疑是打走色斑的最有效方法；但部分女生會於打斑後出現不同皮膚問題，包括泛紅、乾燥、結焦等，亦有人會出現「反黑」的問題。究竟有什麼方法可以減低療程對皮膚的短暫影響，又可以如何加強去斑效果？



究竟有什麼方法可以減低療程對皮膚的短暫影響，又可以如何加強去斑效果？ (圖片: FreePik)

打完斑就一勞永逸？預防色斑要靠防曬！

不少女生會誤以為打完激光去斑後，就無須再作額外皮膚護理防斑。這種想法可謂大錯特錯！其實激光只適用於去除現有的色斑；如要防止色斑再次生長，就要從根本遏止黑色素生成，避免出現色素沉澱；最簡單直接的方法就是多用防曬產品、陽傘及長袖衣物，保護肌膚遠離陽光照射，免受強烈紫外線的侵害。

如要防止色斑再次生長，就要從根本遏止黑色素生成，避免出現色素沉澱 (圖片: FreePik)

另一邊廂，很多女生亦誤信網上流傳的資訊，以為激光打斑療程會破壞皮膚組織，面上色斑會於短時間內重現或出現「反黑」情況，使色斑不減反增。的確，完成激光療程後，皮膚有很大機會出現「反黑」情況，但其實這是因為皮膚因受高能量刺激而導致發炎，繼而引發短暫的色素沉澱；色素會由皮膚自然代謝並排出，面上斑點自然會隨時間而褪去，屬去斑療程的正常過渡期。

只要保養得宜，有可能會加速皮膚代謝，使皮膚早日回復亮白無瑕 (圖片: FreePik)

一般「反黑期」會維持約兩個月左右，但時間有機會因為膚色越黑而延長；只要保養得宜，有可能會加速皮膚代謝，使皮膚早日回復亮白無瑕。

激光去斑３大常見副作用要知清！

1. 泛紅

皮秒激光屬高能量療程，皮膚容易因受到高能量刺激而出現泛紅、腫脹的情況，一般會於一星期內回復正常，故不必過份擔心。



2. 乾燥

療程後皮膚增生速度會加快，以致皮膚對水份、養份的需求大增；膚質容易因缺水而變得乾燥、繃緊，甚至出現脫皮，只要做足保濕功夫即可舒緩。



膚質容易因缺水而變得乾燥、繃緊，甚至出現脫皮 (圖片: FreePik)

3. 長水泡

激光可以將肌底層下的黑色素擊碎，同時會令皮膚表面的黑色素結痂，繼而形成突起的紅點或小水泡；屬正常現象，只要放任其自然脫落即可。



突起的紅點或小水泡，只要放任其自然脫落即可 (圖片: FreePik)

4招護理小貼士 改善泛紅、乾燥、結焦 助加強療程功效

1. 加強皮膚保濕



療程後皮膚會比較乾燥、敏感，建議首一星期每天敷面膜，並選擇成份比較簡單、天然的保養品，加強補水、保濕，同時注意舒緩敏感，務求盡快使膚質回復至較為穩定的狀態。NEPTUNE EC025急救面膜專為打斑後敏感皮膚而設，採用德國洋甘菊天然配方，具消炎抑菌、深層鎖水的功效，有效補充肌膚水分及修復受損肌膚，亦可降低皮膚炎症。

經三種不同膚質（油性、乾性及敏感肌）測試，使用過後水份可即時提升48%以上，就連身為星級化妝師的「最後一屆口罩小姐」亞軍 — 「阿姨」試用後都極力推介！

➤Laplanete NEPTUNE EC025 急救面膜 [1盒4塊] $295。

摘下面膜後，可選擇將臉上剩餘的精華液拍打至完全吸收，或以清水將精華液沖洗掉乾淨，惟事後最好配以溫和的保養品作鎖水之用，如乳液、面霜等。Suu Balm 速效舒敏保濕乳質地輕盈，能迅速被皮膚吸收，適合不同膚質使用，尤其剛接受高能量療程、膚質比較不穩定人士，且蘊含5種神經酰胺，能顯著修復皮膚屏障及保住水份。

Suu Balm 速效舒敏保濕乳質地輕盈，能迅速被皮膚吸收 (圖片: Suu Balm)

➤Suu Balm 速效舒敏保濕乳 [包郵]( 75ml $110/350 ml $254) 優惠期至31/12/2021。

2. 做好皮膚修復



皮膚接受高能量療程後，會有一定程度的暫時性損害；建議在保濕的基礎上，使用能有效加強修復肌膚的保養品，加速皮膚復原程度，有機會使「反黑期」提早結束。EMK Beverly Hills「皇牌幹細胞修復面膜」，適合受損肌膚使用。產品採用全天然植物萃取成分，性質溫和不刺激，具紓壓修護功效，而透明質酸含大量親水因子，補充肌膚水分及秒速修復受損肌膚，深層鎖水，有效保持肌膚飽滿度，達致全面嫩膚功效，重拾自然水潤無瑕肌膚；功效顯著，深得「碧咸嫂」Victoria Beckham愛戴！

➤EMK Beverly Hills 皇牌幹細胞修復面膜 (5片裝) Stem Cell Masks (5pcs) $399。

如想進一步加強修復效果，可於護膚療程最後一步時，以修護面霜加強肌膚防禦力、舒緩肌膚泛紅不適。Suu Balm 速效舒敏修護面霜含天然乳酸薄荷酯 (Menthyl Lactate) 及白蘑菇萃取物 (Albatrellus Ovinus Mushroom Extract) 可減低因皮膚結痂而痕癢的情況，達到鎮靜、消炎效果，且重建皮膚屏障，加速肌膚修復。

Suu Balm 速效舒敏修護面霜可減低因皮膚結痂而痕癢的情況 (圖片: BeautyExchange)

➤Suu Balm 速效舒敏修護面霜 50ml [包郵] $229。

3. 切忌過度刺激皮膚



完成療程後的皮膚比較脆弱，除了需要加強保濕、修護，更重要的是要避免過度刺激皮膚。「反黑期」結束前不應使用任何酸類、去角質及美白產品，亦要避免使用含刺激成分的保養品，以免適得其反，加劇皮膚過敏、刺痛的反應，使皮膚復原得更慢。

「反黑期」結束前不應使用任何酸類、去角質及美白產品 (圖片: FreePik)

另外，洗面時應使用冷水及保持動作輕柔，避免過度揉搓肌膚，繼而影響皮膚油脂分泌及進一步刺激皮膚；同時切忌強行去除面部結焦，應任由結痂自行脫落；若實在痕癢不適，建議去尋求皮膚科醫生專業意見。

4. 調節飲食習慣



接受療程後不但要重視皮膚保養，適當的飲食亦至關重要；應盡量避免進食刺激性高、腥發性大、感光及黑色的食物，如牛肉、海鮮、辣椒、酒、功克力等，以免誘發皮膚炎症、刺激皮膚，繼而加劇黑色素增生及沉澱，使色斑不減反增。建議打斑後可以多補充維他命C，如進食富含維他命C的果蔬及營養補充品，加速體內黑色素代謝、減少色素沉澱，加強去斑效果。

建議打斑後可以多補充維他命C，如進食富含維他命C的果蔬及營養補充品 (圖片: SCMP)

聖誕驚喜優惠！買一件即送禮品！多買多送！

現凡於「美容小品」專區買一件產品，即送Craftholic 精美禮品一份，多買多送！

現凡於「美容小品 」專區買一件產品，即送Craftholic 精美禮品一份，多買多送！

精美禮物包括（四選一）*：

Craftholic 毛毛護腰枕（原價：＄298）

Craftholic 1.5升保溫壺（原價：$280）

Craftholic 毛巾套袋（原價：$218）

Craftholic 保溫飯袋連飯盒（原價：$178）



*禮品數量有限，先到先得，換完即止。如所選擇之禮品換罄，醫師Easy有權以其他禮品代替。所有已換領的禮品均不設退換，亦不可兌換為現金、其他禮物或服務。*

如有任何商品行銷商業合作，歡迎致電3582 8366或電郵至cs@eceasybook.com聯絡醫師Easy業務部洽談。

