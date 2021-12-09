蛇羹｜蛇羹補血通經5大功效要知　避同食辛辣食物咩人不宜食用？

「秋風起，三蛇肥」，蛇羹絕對是秋冬進補之選，中醫師指，蛇肉有不少功效，現時季節也是蛇肉最肥美的時候。不過並非人人皆宜，而且食用時也有數個貼士要注意！



註冊中醫師盧光華指，食蛇進補之說，自古已有，廣東人每逢秋冬便會食蛇補身，認為蛇皮、蛇肉、蛇膽等都有獨特功效，蛇屬性溫熱，具補氣血、通經絡及祛風濕功效，尤其適合體質虛弱、風濕痹痛、四肢麻木、筋骨痛的人食用。所以冬天適量食蛇，的確有驅寒功效。

▼蛇羹知多啲（按圖👇👇👇）

+ 5

蛇羹本來分三蛇和五蛇，包括：

1. 金腳帶：補筋骨

2. 飯剷頭：補中氣

3. 過樹榕：除痰明目

4. 三索線：化痰補氣

5. 白花蛇：解毒軟化血管



熬煮蛇羹時的常見材料有冬菇、陳皮絲、木耳、冬筍、薑、陳皮、火腿、老雞，甚至有人會放入川弓、當歸以增加行氣活血功效，所以食蛇有暖身作用。若從營養角度分析，蛇肉含豐富蛋白質，又屬三低食品，即低脂、低膽固醇、低熱量，而且高蛋白質，所以是不少人的秋冬補品選擇。

蛇羹人人皆宜？

盧醫師續指，雖然蛇羹很有營養，但以下人士更要忌吃。

1. 體質壯熱、陰虛火旺、患感冒人士

由於蛇屬性溫熱，體內有偏熱症狀人士不宜進食，以免溫熱過度形成上火，出現口瘡、暗瘡、便秘，甚至是發燒、咽痛等症狀。

2. 孕婦幼兒

雖然蛇肉營養豐富，但蛇內有過千種寄生蟲及細菌，如沙門氏菌，對健康構成風險，尤其是影響嬰孩的成長，所以孕婦及幼兒都不宜。

3. 痛風患者

蛇肉屬高蛋白質食物，有可能導致高嘌呤（Purine），為安全起見，痛風患者及尿酸高人士不宜進食。

▼同場加映：黑色食物助補腎（按圖 👇👇👇）

+ 2

食蛇前後的飲食禁忌

由於蛇肉性質偏溫，要小心過度進食，會令身體變得燥熱，進食時的配料，如薄脆、胡椒粉，亦不宜加過多。而食蛇前後，應避免食辛辣煎炸食物，例如火鍋、燒烤、咖喱等，以免引致喉嚨痛、口乾口渴、睡覺出汗、生口瘡、便秘等不適，亦不宜跟鯉魚、黃鱔、牛肉同吃。

▼蛇羹食用貼士（按圖👇👇👇）

+ 5

食蛇羹時配搭的白菊花瓣和檸檬葉，其實亦有食療作用，白菊花瓣性涼，可疏風清熱，有助中和蛇肉的熱性，檸檬葉則可解肉膩感及辟腥行氣、開胃，進食時不妨適量加入。

最重要是必須徹底煮熟，蛇內有過千種寄生蟲及細菌，未徹底煮熟不宜吃。另外，一些涉及生吃蛇的方式，如生喝蛇血、生吞蛇膽等，有機會患上急性腸胃炎。

▼同場加映：大雪養生貼士（按圖👇👇👇）