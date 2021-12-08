Omicron變種病毒「真身」曝光 港大公布顯微鏡照刺突蛋白呈皇冠形

Omicron變種新冠病毒正擴散全球，港大醫學院繼早前成為亞洲首個成功分離及培養病毒株Omicron後，周三(8日)再公佈Omicron在電子顯微鏡下的「真身」。

Vero E6細胞受感染後出現腫脹囊泡(左圖)，Vero E6細胞中的病毒顆粒則呈現皇冠形的刺突蛋白(紅框)。(港大醫學院提供)

許樹昌：Omicron傳播力高

根據港大醫學院公布的兩張電子顯微鏡照片，其中一張顯示作研究用的猴腎細胞（Vero E6）在感染Omicron變異株後，即出現腫脹囊泡受損，囊泡內含有黑色小病毒顆粒。另一張照片則顯示，在高倍電子顯微鏡下受感染的Vero E6細胞中，當中的病毒顆粒表面呈現皇冠形的刺突蛋白。

據港大醫學院公共衞生學院教授潘烈文向《香港01》表示，相片顯示細胞感染Omicron的轉變，與以往的變種病毒株相若，包括攻擊位置、分佈都在預期之內，代表即使Omicron刺突蛋白變異甚多，但感染細胞時亦未有太大轉變，未有進一步證據顯示其威力增強。他亦提到若病毒的轉變甚大，可能會影響病毒的傳播力及疫苗保護能力，但實際數據有待海外公佈臨床情況。

對於Omicron的威力，中大呼吸系統科講座教授、政府專家顧問許樹昌周三在港台節目直言，短短數周已有大約40個國家或地區出現Omicron，反映其傳播力很高，初步知道病情的嚴重程度不及Delta變種病毒株，但數據仍未足夠作定論，只能肯定Omicron的傳播力高，擴散能力強。

▼Omicron 與 Delta 大不同（按圖 👇👇👇）：

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至少57國或地區現Omicron個案

相比近期肆虐全球的Delta變種病毒，於11月首見於非洲南部的Omicron亦來勢洶洶，南非更成Omicron的重災區。據世衞日前公布，全球目前至少已有57個國家或地區出現Omicron個案，大部份病例都有外遊史。世衞在每周疫情報告中指，在過去兩個月收到的近90萬個病毒基因序列樣本中，713個屬Omicron，其餘絕大部份都是Delta變種病毒，認為目前Delta仍然是很多國家主要流行的病毒株，暫無法確定Omicron對全球疫情的影響。

世衞緊急項目負責人瑞安 （Michael Ryan）亦承認，現有的疫苗可能對Omicron病毒株的效果較差，因為該病毒株表面的刺突蛋白上有30多個突變，能夠讓它侵入細胞，但Omicron病毒株「極不可能」完全繞開疫苗保護，但可以預期Omicron會逐漸取代Delta變種病毒成為主導病毒株。

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Omicron傳播力最高可1傳30

綜合外媒報道，擁有逾32個刺突蛋白突變的Omicron，是迄今變異最多的新冠變種病毒，相比目前肆虐全球的、擁有16個刺突蛋白突變的Delta病毒更多，因此其傳播力亦恐比Delta更高，亦更懂得逃避身體的免疫反應。倫敦大學學院遺傳學研究所所長巴魯（Francois Balloux）表示，Omicron的大量突變顯然是在「單次爆發」中積累的，表明它可能是在「未經治療的愛滋病患者等免疫系統較弱人士體內感染中進化而來」。

瑞士流行病學專家Christian Althaus曾初步分析，Omicron假如可以自由傳播，其傳播力約可從1人傳染至10至30人間，而Delta的傳播力則約為1傳6，兩者傳播力高下立見，不過他亦強調這只是從南非豪登省的有限數據而來，僅屬初步分析。流行疾病專家James Weiland曾從建模數據中推算：「Omicron的傳染性比最初原始武漢株感染傳播力高500%。」

最先發現Omicron的南非醫學會主席Angelique Coetzee則表示，Omicron患者的症狀相對較輕，包括輕微咳嗽、心跳加速、肌肉痠痛及異常疲倦等，而且未有出現失去嗅覺、味覺的傳統新冠肺炎症狀。至於Delta的症狀則相對嚴重，包括喉嚨痛、流鼻水、發燒、咳嗽及呼吸困難等，情況與重感冒相類似。

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