見字坐直｜別低頭雙下巴會掉下來 日專家教4式助你體態變靚兼減肥

姿勢不良會引起身體各種痛症，比如：肩膀痛、背痛、腰痛等，都可能是日常駝背、翹腳、長期低頭玩手機所造成，但你可有聽過保持良好的姿勢就有「易瘦體質」？。日本綜藝節目《それって!?実際どうなの課》找來孖生兄弟實測到底維持5日端正姿勢會否有效減肥，更請專家教大家做健康操調整姿勢。



為了驗証姿勢正確是否有助身體變瘦，兩兄弟在5日間除了姿勢不同外，生活作息都保持一樣。（《それって!?実際どうなの課》截圖）

為了確保實驗是公正嚴明，節目組定下了3條規例：

1. 一位「保持端正姿勢」；另一位「不顧姿勢」

2. 雙方要食同樣的東西，作息也要完全一致

3. 實測為期5日

是次實測由哥哥takuya執行姿勢端正的挑戰，節目組更專誠請來教學經驗豐富的教練尾関紀篤先生輔助本次的挑戰，在實測開始之前先教識takuya何謂「正確的姿勢」，以及幫助身體維持正確姿勢的動作，只要堅持每天早上做，就能找回最端正的體態。

調整姿勢拉筋

▼按圖即看教練介紹的4式拉筋法，每天早上拉一次體態更好（按圖👇👇👇）：

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尾関紀篤教練指出，從側邊看耳洞、肩膊和腳踝能垂直連成一線，腳掌沒有站成「內八」，那就是最佳站姿。但長年累月所習慣的姿勢要霎時間改掉，也不是容易的事，教練就教了大家做4個動作，幫助重整身體不同的部分，包括：肩膀、大腿、小腿等，只要堅持每天早上做這4個拉筋動作，身體自然能變回端正的狀態。

第一式



1. 打開雙臂，向左右伸直

2. 左右手各自向相反方法扭動

3. 做20次

做這個動作時肩膀會自然往後，胸口自會張開，對於日常生活中經常傾前看電子螢幕的人而言非常有效。

第一式做法（01製圖）

第二式



1. 單腳放在椅子上

2. 維持5秒伸直

3. 左右腳交替各做1次

這個動作能有效放鬆大腿內側的肌肉。

▼姿勢錯易有痛症（按圖👇👇👇）：

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第三式



1. 背脊靠着牆，腳跟離牆約10釐米

2. 雙手放身旁，眼望前方

3. 頭用力靠後頂着牆5秒

能讓身體習慣向上提起的感覺，自然能夠站直。

第四式



1. 坐在椅子，隻腳膊頭距離，手輕放在大腿上

2. 提起所有腳趾

3. 維持5秒

能夠調整脛骨位置，站起來的時候小腿能自然站直，為正確的姿勢提供扎實的根基。

▼同場加映：４大錯誤站姿（按圖👇👇👇）：

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正確姿勢

▼日常中除了站立，還會坐下吃飯，那這些時候姿勢怎樣才算正確？（立即按圖看更多👇👇👇）：

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在日常生活中除了站立，還會吃飯、走路、坐下，節目組為了追求實測的真確性，可是連這些細節都不會放過。

就算站起來要姿勢正確，都有一番學問。（《それって!?実際どうなの課》截圖）

食飯時：大家吃飯的時候大多都會坐着，除了坐的時候腰板要挺直，更要小心吃着吃着上半身就傾前，所以最好還是拿起碗筷到嘴邊乘着吃。

遊戲時：確保能挺直腰背，所以電子螢幕要放在面前高度，可以用物件升高或者用手提起，防止玩遊戲的時候低頭或者傾前。

走路時：專注直行，不能左搖右擺，行的時候一定要把手帶到背後，擺手的幅度盡可能大，如此一來就能用到身體每一寸的肌肉，更不會覺得疲倦。

駕駛時：盡可能調高椅背，避免背脊靠太後。

▼平常坐椅子以及食飯的時候正確和錯誤的示範，腳不碰地原來會影響咀嚼？（按圖了解👇👇👇）

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實測結果

經過5日的堅持，雖然數日間兩位的體重都各自有升有跌，但最終的結果都顯示，在維持一樣生活作息的前題下，堅持着做正確姿勢的takuya體重輕了0.7公斤；而不留意姿勢的kazuya則重了0.2公斤，兩者共相差了0.9公斤。

為了堅持實測精神，takuya連平常食飯加調味料都努力挺直腰。（《それって!?実際どうなの課》截圖）

尾関紀篤教練在聽到實測結果後，解釋因為現在有意識地維持正確的姿勢，以往沒有放心上，最普通的動作，即使只是日常短路程的徒步移動，都有和做運動一樣的效果。教練更認為如果能夠長遠地進行觀察，「姿勢良好」和「姿勢惡劣」的人之間的差距會越來越大。

（資料來源：《それって!?実際どうなの課》）