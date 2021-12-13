轉季攻略｜時尚造型豈止衣物 笑容同樣重要 附隱形牙套限時優惠碼

近來天氣轉冷加上聖誕及新年的促銷下，想起冬天可以穿起長靴大褸，令不少女生都蠢蠢欲動，想購買最新最潮的服飾。但香港真正稱得上寒冷的日子屈指可數，與其花一筆錢添置可能只穿一季的衣飾，何不投資到保存期更久的牙齒之上？牙齒矯正不但改善口腔及牙齒健康，更可以令自己更有自信！今次就由社工兼model Lorraine講解矯正牙齒如何為她帶來改變，文末更附設限時優惠，有興趣的讀者不要錯過！



一副整齊的牙齒和燦爛的笑容可以給人一個良好的第一印象。（圖片：受訪者提供）

一副整齊的牙齒和燦爛的笑容是給人的第一印象，堪輿學家麥玲玲更曾表示：「牙唔靚係大忌，如果得一筆錢就要整咗牙先。」可見牙齒對一個人的重要性。身兼社工及模特兒雙重身份的Lorraine經常要接觸不同的人，她深明投資在自己身上遠比身外物更值得，加上眼見朋友矯齒的成功，於是選擇來自新加坡的牙科品牌Zenyum為她的牙齒進行矯正。

收費透明 絕無隱藏收費

Lorraine表示，「雖然我的牙齒並不是典型的咬合不齊，但是細看之下你會看到上排牙齒有些突出，與下排是不能準確地咬合。其實這個問題困擾了我好一段時間，不過之前未能鼓起勇氣踏出箍牙一步，最主要原因是工作原因不方便佩帶傳統鋼箍，而隱形牙套要不是沒有香港註冊牙醫跟進進度，要不是費用高昂。直至某天我遇到一個與我有相同牙齒問題的朋友，看到她漂亮的笑容，細問之下她向我介紹原來她用Zenyum的透明牙套做牙齒矯正，只是3個月就令牙齒變得整齊。之後我自己做資料搜集，發現價錢沒想像中昂貴，只需固定的 $13,800就可以完成整個療程，加上他們還有香港註冊牙醫全程跟進，令我好放心將牙齒交給他們。」

開始箍牙前，Lorraine的牙齒並不是典型的咬合不齊。（圖片：受訪者提供）

（圖左）細看Lorraine在箍牙前的下排牙齒，明顯不整齊；（右圖）而經過短短4個月時間，就已經回復整齊。（圖片：受訪者提供）

香港註冊牙醫全程跟進 只需4個月換來整齊牙齒

Lorraine回想她大約四個月的箍牙旅程，笑言感覺就好像發了場夢般快速。「箍牙的過程好簡單，我只需要到Zenyum網站按指示上傳牙齒的相片，經免費的網上評估，在牙醫確保我的牙齒適合進行療程後，就到香港註冊牙醫診所進行X光牙齒檢查、口腔評估等等，我還趁機請牙醫為我洗牙，而面診只需繳付直接支付牙醫診所牙醫諮詢費 （$1,500）。牙醫同時更安排 3D掃描讓我可以預視完成療程後的模樣，見到前後的對比圖就令我更憧憬日後的笑容。」Zenyum矯齒專科團隊會聯同香港註冊牙醫為顧客制定及審核療程方案，Lorraine滿意方案才需繳付整個療程的費用（$13,800）後，就安靜地等牙套送到診所，正式開始箍牙旅程。

牙套準備好後，Lorraine需再次到診所，由牙醫為她磨牙並教她怎樣帶牙套和要注意的事項。（圖片：受訪者提供）

帶上牙套之後，對Lorraine的生活及工作完全沒有影響，她笑言用隱形牙套不但拍照時可以盡情地展露笑容，更因為進食是需要除下牙套，反而令她減少食零食，因而瘦了一點、下巴變尖，現時側面的線條變得更明顯。「初帶上牙套的一兩天會有牙齒酸軟的感覺，但未至於令我不能進食或只可食流質食物，而且Zenyum有個應用程式可以讓我即時透過與專員及牙醫聯絡，真有任何不舒服時更可以找牙醫諮詢和到香港註冊牙醫診所面診；應用程式更會於每十天提醒我要更換牙套，每次換完都要上傳照片，牙醫會檢查及跟進，確保箍牙的進程順利。」Lorraine輕鬆度過了4個月的箍牙療程，至今數年仍然可以維持甜美的笑容，她寄語一眾愛美的人士，投資不多的金錢在牙齒上，所得到的效果遠超所想。

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（資料由客戶提供）