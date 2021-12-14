大灣區企業同創大獎｜Dr PAIN抓緊大灣區機遇　開展痛症管理業務

Dr PAIN（下稱 Dr PAIN）是首屆「大灣區企業同創大獎」的其中一間得獎企業。Dr PAIN由來自香港、澳門、台灣及內地的專業團隊組成，採用中西合壁的治療手法，結合中醫整骨、美式整脊及運動康復等治療方案，在痛症市場上的定位創新而獨特。Dr PAIN的創辦人蔡承憲醫師在獲獎後接受訪問，以他作為企業家的經驗，講述企業如何利用北京、上海和香港的優勢在當地發展，並分享他對醫療企業在大灣區發展的啟發性見解。



蔡承憲醫師期望Dr PAIN未來能為更多大灣區的痛症患者，提供更多優質服務。（圖片：余俊亮攝）

醫療服務發展迅速 痛症市場潛力龐大

醫療服務無疑是近十年發展最快的行業之一，蔡醫師認為在後疫情時代以至疫情完全結束後，全球對於醫療行業的關注、發展及創新只會有增無減。作為提供針對痛症專業治療的醫療企業代表，他指出大灣區的人口將近一億，當中估計有八成人口長期受痛症困擾，可以預期對痛症的需求勢必愈來愈大。

香港成熟的醫療法規和保險制度十分有利醫療服務企業在香港營運。（圖片：Dr PAIN）

有人認為國內向來習慣以中式理療手法治療痛症，對發展相關醫療行業有一定限制。但蔡醫師卻不表認同，「事實上，近五至十年，內地人已明顯接受各種現代療法和嶄新儀器。而大灣區更加因為位於南方而又臨近香港，所以對於西方、中西合壁的治療方法接受程度極高。」而且，Dr PAIN是運用中西結合的治療方式與大灣區的發展方向不謀而合，「Dr PAIN 結合傳統中醫療法、現代療法及嶄新科技，突顯中西結合，正正符合大灣區的發展方向之一。」

大灣區政策及特點 有利醫療企業發展

大灣區對於香港企業的政策開放，在資金和物業上提供不少援助，同時也非常支持醫療服務行業引入嶄新技術和療法。蔡醫師指，Dr PAIN始於香港，但不止於香港。「大灣區的開放政策和態度都對港資醫療企業開放，因此決定將 Dr PAIN的版圖拓展至大灣區。我們計劃三年內能夠在大灣區開設二十間分店，包括直營店和加盟店。」他深信在香港的優質品牌和中西壁合的特色下，Dr PAIN 能夠為區內居民提供專業的痛症管理服務，並順利在這個備受看好的市場發展。「我們的顧客當中有部分是內地人，很高興從他們反映的意見中得知 Dr PAIN 口碑載道、備受認可。」Dr PAIN未來將從傳統醫療服務企業轉型成為高科技企業，並期待 Dr PAIN 在大灣區開枝散葉。

Dr PAIN 計劃三年內能夠在大灣區開設二十間分店，分店會落戶深圳、廣州、珠海和澳門等城市。（圖片：Dr PAIN）

在京港滬三地發展 企業應了解當地優勢

蔡醫師在兩岸三地發展事業多年，對北京、上海和香港的市場了解透徹。談到企業如何分別在這三個城市發展時，他指出要先認清三個城市各自的優勢。「首先，北京最大的優勢是作為首都，政策的落實自然較有效率，創科發展也非常迅速。而且央企、國企和民企之間的合作模式相當成熟。」他曾經在北京央企投資的醫院擔任院長，從他的經驗中得知，企業在發展階段能夠和政策互相配合十分重要，「而且，企業如果在北京發展良好的話，會更有利於在全國其他城市的發展。」

蔡醫師表示近五至十年，內地人已明顯接受各種現代療法和嶄新儀器。（圖片：Dr PAIN）

他續指上海作為「長三角」的重鎮，跟香港一樣屬國際化城市，因此上海的優勢是開放的市場環境、當地人對新事物抱持的開放態度，以及對中外合資或外資獨資企業落地和扶持的政策。因此他認為企業發展時，可以吸取香港中西結合的特色，著重以中外合資模式發展。

至於香港，除了國際化及開放的市場之外，最大的優勢就是香港這個品牌。「香港的標準嚴謹，受全世界認可。企業能夠在香港發展良好，便可以享有更強的品牌效應，有利於在全國以至全球的發展。」其中他更提到香港完善的法規和制度，「香港成熟的醫療法規和保險制度十分有利醫療服務企業在香港營運。」他還讚嘆香港科技企業的創新能力，「香港的技術研發十分有利醫療企業在港發展。」