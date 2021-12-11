骨刺｜長期久坐久站上班族易中招？醫生教脊椎保健訓練避免骨刺

你有骨刺的困擾嗎？還是你以為骨刺跟你無關？醫師提醒，只要有關節的地方，就會有骨刺，而長期久坐久站的上班族或一些低頭族，小心容易長骨刺！發生骨刺會有什麼症狀？該如何避免骨刺？以下骨科醫師分析給你聽。



什麼是骨刺？會有刺痛感嗎？

台灣骨科醫師徐得愷說明，骨刺簡單講就是骨頭的「增生物」，它會生長在關節周圍，原因大部分是因為關節不穩定；這是保護機轉，想要把關節穩定下來，就會長出一些增生的骨頭去穩定關節。但是，並不會因為「刺」而感到刺痛。

另外，有些人照腳部Ｘ光，說腳底長了一個骨刺，想要把它清掉，徐得愷解釋，這個情況其實是另外一種叫做「著骨點增生」，並不是關節，而是肌腱連到骨頭上面那段纖維軟骨，當肌腱反覆發炎就會有鈣化情況，而長出一根尖尖的東西；因此有人會說，把這骨刺拿掉就好，其實這是錯誤觀念！因為真相是肌腱反覆發炎造成的疼痛，並不是骨刺在刺你的腳。

什麼樣的情況容易長出骨刺？

徐得愷進一步表示，骨刺是關節不穩定造成的，所以只要有關節的地方就會有骨刺，例如：手指關節、膝蓋關節、腰椎等都會有；尤其腰椎有很多關節，一但你的脊椎肌肉力量太差、不穩定，或長期久坐久站或當低頭族，就會長出一些增生物。

骨刺會有什麼症狀？如何避免骨刺發生？（按圖看清）

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徐得愷說，其實骨刺本身不會痛，除非壓迫到附近的組織，常見就是壓到神經，若是腰椎的骨刺壓到神經，就會產生坐骨神經痛，導致出現腳痛、腳麻，而最嚴重會造成肌肉無力的情況，這時就需要進一步處置。另外，很多人下背痛但完全沒有任何下肢的症狀，這就不一定是骨刺造成的。

如何避免骨刺發生？醫師教你「脊椎保健」

徐得愷建議，平時可針對關節穩定度做訓練，腰椎的部分可以做一些核心訓練、棒式或側棒式；其他脊椎保健訓練還有：仰臥抬腿、伸縮脊椎肌肉運動、改良式仰臥起坐、俯臥抬腿運動等，每天做3回，每回10～15次，每個動作撐5～10秒，對保健脊椎都有幫助。

腰椎出問題發出的警訊：腳痛、腳麻

骨刺需要開刀嗎？徐得愷表示，當骨刺不穩定到一個極限，骨刺長太大，往後壓迫到神經，且經過藥物治療以及保守治療（拉腰、復健）皆無效的話，就需要開刀。其實開刀的目的，就是清掉壓迫神經的骨刺，而不是清掉所有的骨刺。他也提醒民眾，若下肢出現症狀（腳痛、腳麻），就是腰椎該注意有問題了！

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