暈車浪｜港男呻女友易暈車浪坐巴士即嘔　4大穴位止暈紓緩

暈車浪又頭痛又嘔確實令人難受，有港男日前在網上討論區大呻女友因為暈車浪而嘔吐大作，不禁大罵：「真係港女到爆炸！」結果引來大批網民怒轟該港男沒有同理心，不懂體諒女友。為何部份人會有暈車浪的症狀？又有何方法可以止暈？



該港男周一（6日）在「香港討論區」以「我終於明女朋友點解死都不肯坐巴士」為題發帖，指女友體質易暈車浪，從未見過對方搭巴士，每次外出亦只會搭地鐵。

▼港男日前在網上討論區大呻女友因為暈車浪而嘔吐大作（按圖👇👇👇）

樓主指2人最近相約去九龍灣Mega Box逛街，但女友不願坐穿梭巴士，寧願坐的士，令樓主大為不滿，「有免費車唔坐，係都要坐的士，佢係咪戇居？」於是哄了女友一段時間，對方才「死死氣」妥協搭穿梭巴士。但開車不久後，女友即開始暈車浪，下車後更嘔吐大作，令樓主不禁大罵，「嘩X，我件衫都掂到，未見過人坐幾分鐘shuttle（穿梭巴士）都可以暈車浪，真係港女到爆炸！」

為什麼會「暈車浪」？

中醫沒有「暈動病（暈車浪）」的病名，根據症狀納入「眩暈」範疇，認為內在原因是氣血虧虛、或痰濁內阻、或肝陽上亢；而外在原因是乘坐交通工具時出現旋轉搖擺和顛簸，導致氣機逆亂、清陽不升、腦髓失養而發病。

中醫認為這跟肝脾腎有關。《黃帝內經》中指「諸風掉眩，皆屬於肝」，大概意思是指一般出現頭目昏花等症狀多屬於肝的病變。

▼暈車浪可分為3大證型（按圖👇👇👇）

+ 5

1. 氣血虛弱



表現：「無痰不作眩，無虛不作眩」是指面色蒼白，在旋轉搖擺的環境中容易頭暈、心悸、失眠、經常疲倦、胃口差

成因：多數因脾胃功能失調，由於脾胃虛弱，令營養難以運送到全身。但也可以因大病後未有好好調養、睡眠時間太短所致

2. 痰濁中阻



其他表現：胸悶、胃口差

成因：以肥胖的人士較多見，「肥人多痰濕」、進食肥膩食物和嗜酒無度後、肥胖的人士大多脾胃較差，令身體內的水液不能正常運輸到全身

3. 腎氣虧虛



其他表現：精神萎靡、失眠多夢、健忘、腰膝痠軟、耳鳴

成因：長期過度疲勞、也常見於長者，因腎為先天為本，長者臟腑功能衰退，氣血陰陽虧虛而導致眩暈

4個按壓穴位有助紓緩不適

如大家感到「暈車浪」時可按壓穴位，包括百會穴、內關穴、合谷穴和足三里穴，以解決當刻的不適。

▼紓緩暈車浪不適穴位（按圖👇👇👇）

+ 8

乘車需要注意的地方

+ 1

相關文章：【頭暈】天旋地轉感眩暈有原因 頭暈可能心臟病或中風先兆？