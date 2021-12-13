濕疹銀屑病大不同 準確診斷治療 助患者解困

皮膚偶爾痕癢，乍現紅疹，我們或以為是氣溫與濕度驟降、乾燥使然。然而，這些灼熱紅腫、帶有皮屑的表徵可能是患上了皮膚病的先兆，部份患者甚至會自行斷錯症而用錯藥物。以濕疹及銀屑病為例，儘管部份病徵相似，治療卻是截然不同，必須依靠臨床甚或皮膚切片檢查等以準確斷症，再使用相應藥物方能控制病情。

皮膚科專科朱灼欣醫生表示，濕疹、銀屑病、玫瑰痤瘡及暗瘡是較常見的皮膚病，前兩者更困擾不少患者，尤其是它們病徵類似，身體四肢也會帶有紅疹及皮屑，部份人混淆病情下，或會自行使用外用藥膏應對，可是由於發病機制全然不同，錯誤用藥或致徵狀變得嚴重，增加往後治療困難。

臨床問症找端倪 檢查排除共病

要準確分辨濕疹與銀屑病，不妨先了解它們的發病機制。朱醫生指出，濕疹與皮膚過度乾燥及敏感有關，相反銀屑病是自身免疫系統疾病，體內免疫細胞攻擊皮膚，產生炎症反應，病理是不盡相同。她說︰「雖然發病時有紅疹及皮屑，但是濕疹的紅疹是斑丘疹狀及相對細碎；銀屑病為斑塊狀，皮屑厚大。而且濕疹會令人痕癢，銀屑病的患處並不一定痕癢，銀屑病亦會有指甲變形及關節炎等共病。」

當然，最理想的方法是盡早求醫，透過臨床評估及各種檢查找出原因。朱醫生稱，臨床問症可以了解到皮膚表徵、共病因素及對生活細節的影響，例如患者會否有關節痛情況、糖尿病及代謝綜合症等病史，甚或會安排患者接受抽血及皮膚切片化驗，因應結果制訂往後的治療方案。

朱灼欣醫生表示，濕疹會令人痕癢，銀屑病的患處並不一定痕癢，銀屑病亦會有指甲變形及關節炎等共病。

一鍵式生物製劑 增治療依從性

以銀屑病為例，病情輕微時會用到外用藥膏如類固醇藥物應對，若然效果不彰，則需要接受系統性治療，包括照紫外線或抑制免疫系統的口服藥物。朱醫生補充，病情嚴重患者可考慮使用生物製劑，它能直接抑制發炎因子，而且具針對性，減低對免疫系統的影響，換言之副作用也較少。

如今，適合於治療銀屑病的生物製劑有好幾種，不少大型研究也肯定生物製劑治療銀屑病的成效，朱醫生舉例，使用「白細胞介素23」（IL-23）生物製劑3至4年後仍約有8成患者的徵狀得到9成以上改善，藥物效用甚至持續長達5年，加上患者只需每2個月注射一次，有助提高治療的依從性，達至長治久安。

對於仍然在職的銀屑病患者而言，未必經常能夠如期覆診。而生物製劑的一鍵式設計，方便這班患者在家注射，只需在下腹或大腿位置，輕壓按鈕便能把藥物注射到體內。朱醫生補充，這種一鍵式設計相對適合忙碌的患者，使用簡單，惟謹記即使在家注射，患者也應定期覆診，以讓醫生評估藥物成效，從而調整治療方案。

朱醫生提醒，各種皮膚科疾病例如濕疹及銀屑病，其治療方法各有不同，成效、副作用及風險各異。患者應與醫生討論，接受準確診斷，再按個人身體狀況、病情，承擔能力等，選擇最適合的治療方案。