外傭驗身｜醫生拆解驗身常見漏洞　一次已足夠?隔離檢疫竟有好處?

不少香港人都有聘請外籍家庭傭工，一般而言外傭在未到港工作前，都會在原居地接受驗身，但不少僱主都會在外傭抵港後，再為她們安排驗身，以確保沒有懷孕或傳染病；加上現時疫情橫行，僱主對外傭的健康狀況就更加緊張。在選擇驗身套餐時，有甚麼細節要注意呢？本文請來臨床微生物及感染學專科醫生王建芳，為大家拆解市面上常見的外傭驗身套餐中，需要注意的細節，並講解現時新冠病毒疫情下，檢疫對僱主有何影響。



外傭抵港後的驗身是工作前的重要程序，而現時疫情橫行，僱主對外傭的健康狀況就更加緊張。（圖片：udn）

選擇合適外傭驗身計劃 以防傳染病檢測「漏洞」

外傭來港工作前，按照合約規定應已在原居地完成驗身。不過，中介公司一般會安排外傭在抵港後再做一次驗身，確保化驗結果準確可靠。

至於驗身項目，王醫生指現時除了抵港後強制的新冠病毒檢測外，其他項目並無特別規定，但一般市面的外傭驗身套餐，通常針對傳染病及驗孕。傳染病方面，最常包含的項目包括肺部X光檢查，檢視外傭有沒有肺炎或肺結核（俗稱肺癆），大便常規連寄生蟲檢測，再抽血檢驗乙型肝炎、愛滋病及梅毒。王醫生指這些項目都有需要注意的地方。「以肺癆為例，檢測方法通常是透過肺部 X 光，即『照肺』，但即使肺片無花，也未必代表外傭沒有患上肺結核。」她指出，如果外傭有長期咳嗽，除了照肺，收集兩個或以上的痰樣本作結核桿菌測試比照肺更重要。此外，現時可做血液檢測找出潛伏性肺結核患者，及早給予藥物，減低日後發病的機會。

肺癆的檢測方法通常是照肺部 X 光，即使肺片無花，也未必代表外傭沒有患有肺結核。（圖片：Shutterstock）

愛滋病是僱主最大的憂慮之一。王醫生提醒，由於愛滋病檢測有「空窗期」，最短兩星期，最長可三個月。因此如果外傭不幸在來港前受感染，但一次檢驗未必能夠即時驗出陽性結果，因此建議可待到港後約一個月檢查，又或三個月後再檢驗，確保化驗並非因空窗期而引致假陰性結果。

愛滋病檢測有「空窗期」，因此如果外傭不幸受感染，在感染初期未必能夠即時驗出陽性結果。（圖片：epochtimes）

寄生蟲方面，主要透過檢驗大便樣本，「但寄生蟲未必會存在於每一個大便樣本，因此單次檢驗的準確性有限。」她認為較穩陣的做法是留多於一個的大便樣本進行化驗。

抗體檢測同樣重要 外傭或無麻疹水痘抗體須補接種疫苗

除了以上疾病，王醫生建議如果家中有小童、長者、免疫力較弱人士、長期病患者、癌症患者等，就更加要留意驗身套餐中是否包含抗體檢測，「體弱人士一旦受這些傳染病感染，有機會導致併發症，後果可大可小。」她舉例指出，不少外傭體內並無麻疹抗體。「在香港，所有人士在小童時期便已接種麻疹、德國麻疹和水痘等疫苗，但印尼、菲律賓等地的政府並無類似的疫苗接種計劃。」麻疹可經空氣傳播，一旦沒有抗體的外傭在外接觸到麻疹患者，便有極高的感染風險，或在外傭之間形成傳播鏈，甚至傳染給家中小童。王醫生指，2019年日本就曾爆發麻疹，當時香港政府建議1967至1984年出生、沒接種兩劑疫苗、即未曾感染過麻疹的人士補打麻疹疫苗，當中包括外傭在內。

不少外傭體內並無麻疹抗體，僱主可以向醫生查詢並安排補打。（圖片：mombaby）

續約或外傭回鄉過後 應再次進行驗身

一旦忽略外傭體檢的重要性，對家庭影響甚深。王醫生分享道，「我曾治療過一名外傭，她在僱主家中工作十多年，過去健康狀況一直良好。某年回鄉返港後卻開始感到不適，檢查後發現竟是肺癆和肺囊蟲肺炎，及後更一度進入深切治療部留醫。仔細檢查後發現她患上愛滋病。」

原來外傭幾年前在家鄉改嫁，不幸從丈夫身上感染愛滋病。「個案中的僱主已經至少七年沒有為外傭安排驗身。」王醫生指，一旦外傭曾回鄉度假或在家鄉的家庭狀況有變，她們的身體健康亦有可能受影響，「外傭家鄉的生活和衛生水平和香港極之不同，她們或有更高機會暴露在感染病源之下。」她強調，在新聘、續約或外傭回鄉後，僱主都應為她們安排驗身，以保障雙方健康。

新聘、續約或外傭回鄉後，僱主都應為外傭安排驗身，以保障雙方健康。（圖片：Shutterstock）

疫情下隔離後驗身或有好處 外傭接種第三劑疫苗視乎政府新安排

現時因疫情問題，外傭抵港後需要隔離，因此驗身會在完成隔離後才進行，而非像以往般抵港後數天內驗身。王醫生認為現時「逼不得已」延遲驗身的做法反而有更多好處，「完成隔離後，也意味著大部分人的愛滋病檢測空窗期已過，這時檢驗的結果更準確可靠。」她認為疫情過後，僱主和中介公司仍可繼續參考這種安排，或考慮在十二星期後再補驗愛滋病。

現時外傭抵港後需要隔離後才進行驗身，好處是愛滋病檢測空窗期已過，檢驗結果更準確可靠。圖為竹篙灣檢疫中心。（圖片：香港勞工及福利局）

現時聘請新到港外傭的最大顧慮就是新冠肺炎。有些外傭來港前已完成接種兩劑新冠疫苗，「如果僱主想安排她們在香港再接種的話，便要視乎屆時第三劑疫苗的最新接種安排。」

王建芳醫生，香港註冊臨床微生物及感染學專科醫生。（照片由醫生授權刊登）