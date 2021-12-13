胃脹｜屁放不停兼且腹痛？營養師教8招改善多吃奇異果木瓜助消化

「我不是胖，是脹氣！」不少人明明沒吃很多，肚子卻漲得圓滾滾。台灣營養師高敏敏提供8招改善胃脹氣方法，讓你跟大婦婆、大肚腩說掰掰。



2大原因容易胃脹氣

高敏敏指出，每個人消化道都會製造氣體，而排除氣體就是靠打嗝及放屁；如果氣體過多，例如：吞入過多的空氣，或是大腸細菌分解未消化食物所產生的氣體，可能就會引發腹脹、大量頻繁排氣，甚至腹痛而食慾不振。

8招改善胃脹氣（按圖看清👇👇👇）

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1. 減少易產氣食物

減少攝取容易讓脹氣的食物，例如：黃豆類、洋蔥、薯仔、糯米製品等，可以一種一種嘗試及改善，或是少量食用。

2. 避免氣泡飲品

飲品中的氣泡會導致吞下更多空氣，如果喝可樂、啤酒會脹氣，最好就少喝點。

3. 少吃高飽和脂肪食物

炸物、甜食等高飽和脂肪食物，所需要的消化時間比較長，建議高飽脂肪攝取量，每日限制為攝入總熱量的10％之內。

4. 吃富含消化酵素的水果

奇異果、木瓜、鳳梨等富含水果酵素，可以幫助消化、調節消化。

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5. 定時吃好菌

定時補充好菌，就像替消化道注入生力軍，鞏固體內菌叢生態，建議攝取無糖乳酪飲品、乳酪幫助調整。

6. 細嚼慢嚥、進食少說話

吃東西時常狼吞虎嚥，或是吃飯說話，容易吃進更多空氣，建議放慢吃飯速度、並少說話，且盡量一餐至少吃滿20分鐘以上。

7. 改善鼻過敏

鼻塞、過敏的人，常常會不自覺用嘴巴呼吸，導致吞進較多空氣，建議有鼻過敏的人，應先改善過敏或相關症狀。

8. 乳糖不耐

乳糖不耐者吃進大量乳糖，容易脹氣、腹瀉、腹痛，建議可以改喝乳酪飲品、吃乳酪等發酵乳製品，同時也能補充每日所需的鈣質及益生菌。

胃脹氣長期未改善 就醫找原因

高敏敏提醒，長期胃脹氣沒有改善，記得一定要尋求專業醫師及營養師的幫助，釐清原因、對症下藥。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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