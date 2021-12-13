糖尿病｜糖尿腳嚴重可致潰瘍、截肢？3招預防患者需留意足部護理

糖尿病（Diabetes）患者可能會因為糖尿病併發神經病變，造成腳底血流減少，進而出現足部潰瘍等各種問題，稱為糖尿腳。

文：Annia Liu 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰 / Hello醫師



依據美國糖尿病協會（The American Diabetes Association）表示，約有2成的糖尿病患者會因為腳部問題，必須前往醫院就診，良好的足部護理可幫助糖尿病患者預防糖尿腳、避免更嚴重的健康問題產生（如截肢等嚴重後果）。

3招預防糖尿腳（點擊下圖看清！👇👇👇）

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預防糖尿病足：每天護理足部

患有糖尿病的人應該仔細觀察並照護自己的腳，特別是在腳的頂部和底部。

- 保持足部的清潔和乾燥。

- 尋找向內生長的腳趾甲、水泡，雞眼和老繭。 如果你有水泡，應用繃帶包紮而不是弄破它。雞眼或硬皮應該去找足科醫師就診。

- 當你觸摸任何腳部區域時，請檢查是否有紅腫或觸痛感。

- 妥善照顧你的腳趾甲，建議在洗澡後腳趾甲較軟化時剪趾甲，但不要磨掉腳的角質層。

穿鞋穿襪保護足部

糖尿病患者不應該赤腳走路，特別是在花園或海灘上，要避免割傷、擦傷、瘀青，或地面上的任何凸出物。

- 穿上鞋子或靴子來保護雙腳，免於受到天氣變化所影響。

- 避免翹腳、盤腿坐著，這樣會阻礙血液循環。

- 選購適合你的鞋子，切勿勉強塞進去或摩擦到雙腳。勿穿著新鞋太久，每次不要穿超過1小時。

- 避免穿高跟鞋和尖頭鞋，這類型的鞋款會給腳趾帶來壓力。 也不建議穿著露趾鞋或涼鞋，因為它們會容易受傷和受到感染。

- 定期更換襪子，並使用天然織布的襪子，來幫助帶走腳部皮膚上多餘的汗水。

- 在某些情況下，如果醫師建議的話，糖尿病患者應該穿著特殊鞋子。

戒煙有助預防糖尿腳

如果被診斷出罹患糖尿病，戒煙就顯得更重要。 因為抽煙會影響血液循環，並可能引起糖尿病患者出現嚴重的足部和腿部問題。

當腳上有開放性潰瘍時，糖尿病患者應該要更加地小心。 要避免活動或任何運動，一直到潰瘍癒合為止。也請不要試著自己治療雞眼、老繭或任何腳部的問題，必須立即就診，並遵照醫師的指導來治療腳部受傷或感染等問題。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：腳底腳背癢不停！預防糖尿病足這樣保養與清潔】

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