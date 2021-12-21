中風｜突然不停說話沒人懂？3大元兇致急性腦中風冬天屬好發季節

中風不一定會眼歪嘴斜！台灣一名54歲上班族男子，有高血壓卻不曾服藥控制。有一天上班時突然變得很多話，不停地抓著同事說話，但說了一大串卻沒有人聽得懂，同事將他送醫才知腦中風。



台灣書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓表示，門診檢查發現病人四肢活動正常，咬字還算清楚，但言語內容錯誤百出，讓人無法理解，是罹患「感覺性失語症」。電腦斷層檢查，證實為長期高血壓造成「急性左側大腦顳葉出血性中風」，也就是俗話說的「腦溢血」。經轉介神經外科手術取出血塊挽回一命，並接受語言訓練復健治療，慢慢恢復中。

▼導致年輕中風的主要原因（按圖了解👇👇👇）

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感覺性失語症

「感覺性失語症」又稱為「韋尼克氏失語症Wernicke aphasia」，是因左側大腦顳葉後三分之一負責語言理解的中樞系統受損導致，可能因腦中風、頭部外傷、腫瘤、細菌或病毒感染等因素引起。

患者無法聽懂別人所說的話，也不知道自己有語言缺陷，會一直抓著別人講，但講出來的話卻沒有人聽得懂，也無法聽懂自己所說的話。這種雜亂無章的語詞，一般俗稱為「語詞沙律word salad」。

腦中風3大元兇不可輕忽

黃啟訓指出，高血壓、高血糖、高血脂是造成腦中風的三大元兇，一旦患有這些慢性病應該儘早治療並規律服藥，以降低腦中風發生的機率。每年的12月至2月是腦中風好發季節，由於天氣寒冷血壓變動幅度大，中風的病人數會多出3至5成。

▼ 中風常見症狀（按圖 👇👇👇）

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腦中風的症狀變化多端 5狀況快就醫

黃啟訓提到，說話有障礙或聽不懂別人說的話、突然半邊臉部不能動、肢體麻木或無力、視力模糊、暈眩站不穩，若有出現任何上述5種情況時，當心可能中風了，應儘速就醫治療，以免延誤病情。

黃啟訓呼籲，民眾患有三高應儘早治療並規律服藥，特別是正值冬季，高血壓者更要注意血壓控制。平時養成運動習慣，飲食均衡，避免過重，戒煙戒酒，定期健康檢查以了解自己身體狀況，都有助於預防腦中風的發生。

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