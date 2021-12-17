肺阻塞｜咳嗽痰多持續3周非因年紀大　1分鐘走不了80級樓梯要小心

一名66歲男性，過去天天抽煙2包、煙齡超過20年，原本以為退休後，可以享受運動休閒活動，卻沒想到開始出現咳、痰、喘等。他起初以為是感冒造成，但症狀將近一個月以上都未好轉，就醫檢查，竟確診罹患肺阻塞。



4成市民不認識肺阻塞 咳、痰、喘逾3周要注意

台灣胸腔暨重症加護醫學會一項近千人的最新調查發現，台灣內超過4成市民不認識肺阻塞，甚至有近5成的人，出現超過3星期以上的咳、痰、喘等疑似肺阻塞症狀，仍不會尋求醫療協助。調查也發現，近4成不清楚抽煙、空氣污染、粉塵等，都是肺阻塞的危險因子。

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肺阻塞每年奪走300萬人生命

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事理事長王鶴健指出，根據統計，40歲以上台灣人肺阻塞的盛行率，約為6-9.5％，但就診率僅2％；最新調查顯示，高達7成台灣人自認咳、痰、喘等症狀不嚴重，近4成以為是正常老化現象。

王鶴健強調，肺阻塞會致命，肺阻塞為台灣10大死因第8位，每年奪命5000多人，肺阻塞更是全球10大死因第3名，每年奪走300萬人生命。

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持續咳、痰、喘非老化 1分鐘自我檢測肺阻塞

王鶴健提供「1分鐘自我檢測肺阻塞方法」，如果出現咳、痰、喘持續3星期以上，且1分鐘走不到80梯級，大約4層樓，就有可能是罹患了肺阻塞，建議進一步至醫院安排肺功能檢測及X光檢查。

台灣胸腔暨重症加護醫學會公共事務召集人、台大醫院內科加護病房暨呼吸照護中心主任古世基表示，肺阻塞初期沒有明顯症狀，一般人容易與感冒混淆；事實上，感冒引起的咳、痰、喘症狀，通常不會持續超過3星期以上。

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藥物+非藥物治療 避免肺阻塞惡化

「肺阻塞急性惡化，死亡風險很大！」台灣胸腔暨重症加護醫學會呼吸道疾病委員、彰化基督教醫院副院長林慶雄說明，肺阻塞沒有及早治療，當肺阻塞發生重度急性惡化，患者2個月的死亡率高達2成。

林慶雄強調，早期發現肺阻塞為控制病情的關鍵，如果出現3星期以上的咳、痰、喘症狀，應提高警覺，並及早至胸腔內科進行肺功能檢查。

目前治療肺阻塞，會根據患者的風險、症狀及惡化病史，提供肺阻塞整合型治療計劃。林慶雄進一步說明，根據研究顯示，使用長效型支氣管擴張劑有效改善症狀、降低惡化率，以及提升肺部康復效率，同時降低患者相關住院機率，並搭配戒煙、接種肺炎鏈球菌疫苗、規律運動等非藥物治療，有助維持肺功能，維持良好的生活品質。

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