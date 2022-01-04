高血壓｜冬天降溫現7症狀當心心臟病　遵從722守則掌握好血壓變化

每當天氣多變化，低溫與溫度驟降時都會造成血管收縮血壓上升，增加心血管疾病發生的機會。台灣國健署指出，牢記「722」量血壓密碼，唯有定期量血壓，才可以清楚掌握自己的血壓狀況，如果出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等心臟病徵兆，很有可能就是心臟病急性發作。



台灣國健署慢性疾病防治組組長吳建遠指出，血壓升高時，多數人自己認為沒有明顯不舒服症狀，惟有透過「定期量血壓」清楚掌握血壓狀況，才是做好血壓管理的重要關鍵。

▼ 量血壓要注意什麼呢?（按圖了解👇👇👇）

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遵守722守則 血壓變化好掌握

台灣高血壓學會理事長高憲立醫師表示，血壓不是固定的數值，會隨著時間、情緒、季節有些許變化，正常血壓值應等於或小於120/80mmHg，當血壓達130/85mmHg即有偏高情形，140/90mmHg以上就代表有高血壓，而且高血壓可能造成很多後遺症，會影響到腦部、心臟、腎臟和眼睛等。

▼ 根據國際高血壓學會2020公布的資料，成人不分男女的血壓指標（按圖了解👇👇👇）

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很多人到醫院看病時才順便量血壓，高憲立指出這只能表示當時的血壓，並不是長期的血壓狀況，而且民眾到了醫院通常比較緊張，血壓會升高，恐怕不準確。

為了要讓更多民眾注意到自己的血壓，如何正確測得血壓，台灣高血壓學會持續推廣居家血壓量測及722原則：「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，可以清楚掌握自己的血壓狀況。

改變生活型態，血壓就不會變變變

吳建遠提醒，若有高血壓家族史，又屬肥胖體型，建議養成定期測量血壓習慣，並從年輕時開始調整健康的生活型態，如採低油、低糖、低鹽及高纖的飲食、拒煙酒、適度運動（1天至少運動30分鐘），才是做好血壓管理的重要關鍵。

對於罹患慢性疾病患者及長者，血壓控制更為重要，除落實良好生活型態外，更需持續規律服藥，切勿擅自停藥，讓病情得到妥善的控制。

▼如何控制血壓？（按圖了解👇👇👇）

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天冷保暖要確實

因應溫差變化大的天氣，提醒心血管高風險族群及長者，外出要穿戴帽子、口罩、手套及保暖衣物等，務必做好禦寒保暖的工作，防止因溫度差異太大或低溫誘發心血管疾病的發生。

▼睡前保暖穿襪子原來不是好方法，只須穿一樣法寶即全身暖？（按圖了解👇👇👇）

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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