手震就是柏金遜症？30歲手震可能是家族遺傳　教你辨別3種手抖

一般民眾如果出現手震（手抖），最擔心的就是得到柏金遜症。醫師指出，其實手震的情況很常見，3、40歲的年輕人也會發生手震，尤其是在拿東西的時候。



若還年輕就手震，是什麼疾病徵兆？又該如何改善？

年輕就手震？教你辨別3種手震（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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台灣亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興說明，一般而言，手震可以分為3種：靜止性手震、活動性手震、生理性手震。

1. 靜止性手震（先從單側再變成兩側）

他解釋，靜止性手震是指在沒有動作、身體放鬆的情況下，也會有手震的情形，最常見的原因就是「柏金遜症」。柏金遜症通常會在50、60歲發病，早發型的柏金遜症也會在20幾歲就出現，但比較少見。一般柏金遜症的手震表現，都是先從單側開始，再慢慢變成兩側。

2. 活動性手震（有單側也有兩側）

現在可能有些2、30歲或3、40歲的年輕人，拿東西的時候手會震，就是屬於這種原發性的手震。這種震動方式，有人是單側，也有人是兩側都會。甄瑞興提到，這種震法不是柏金遜症，這跟家族遺傳或腦部退化比較有關係，甚至也有不明原因的，但這通常對身體不會造成什麼傷害。

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3. 生理性手震（通常都是兩側）

生理性手震的表現通常都是兩側，因為荷爾蒙不足的因素，會兩側一起出現。最常見的原因就是甲狀腺功能過高，導致甲狀腺機能亢進。通常只要把甲狀腺問題治療好，手就不會震了。

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手震通常是因為「腦部基底核退化」

甄瑞興指出，手會產生震動的動作，通常是因為腦部基底核退化的關係，例如柏金遜症就是因為基底核中的黑質細胞減少而造成震動。不過，一般腦部退化沒有確切的位置，都是在基底核附近產生退化之後，導致拿東西手會震。如果是很嚴重的震動，可用電燒方式深入腦部治療。

年輕人多是「活動性手抖」，有影響生活則建議用藥

現在有些年輕人出現手抖，都會問自己是不是得到柏金遜症，甄瑞興強調，這大多屬於「活動性手抖」，可能是甲狀腺亢進或腦部退化的問題。如果年輕人拿東西會輕微抖動，有時都是遺傳性的，而且身上也沒有什麼病變或危險，此時有影響生活才建議用藥。

「心情」會間接影響手震嚴重程度與頻率

甄瑞興表示，根據活動性手震的情況來看，其實心情也會影響到震動的情形，因此，心情放鬆一點，手震症狀也會比較輕微，因為愈緊張，發生的頻率會愈多。所以讓自己不要焦慮緊張，平時可透過按摩、瑜伽、打太極的方式，讓情緒獲得紓緩，也紓解自律神經。甄瑞興說，只要是舒服的、可以緩解心情的方法，對於紓解手震症狀都有一些幫助。

日常生活遠離「農藥、殺蟲劑、重金屬」

要特別注意的是，甄瑞興提醒，針對靜止性的手震，如果不是原發性柏金遜症的話，也有可能是因為長期接觸農藥、殺蟲劑、重金屬等，這些物品也會導致靜止性手震的發生，生活中要特別注意預防。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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