男性健康｜改善疲軟延長勃起時間　醫生教4招回復堅挺要控制體重

硬不起來、早洩絕對是每個男人的惡夢！台灣三峽恩主公醫院泌尿科主治醫師高銘鴻表示，根據臨床觀察，有愈來愈多年輕男子出現不舉及早洩的困擾。但其實多數的疲軟、早洩都可以改善，而且愈早開始，效果愈好。



關於弟弟的堅挺問題，台灣醫師高銘鴻指出，民眾可先自我檢查有沒有軟的徵兆，如晨勃比例較以前減少，堅挺的硬度比起以前差很多，不夠硬或升旗困難已經持續3個月以上，自己和伴侶對於勃起的硬度不滿意。不妨先從生活習慣改善。

４方法改善堅挺（點圖放大👇👇👇）

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1. 運動可以幫助更堅挺

運動可讓「小弟弟」更威武。尤其是重訓可促進睪固酮生成，增加性慾和男人味。

2. 控制體重

維持體重，避免過胖也很重要，研究顯示腰圍超過42吋的男性，「小弟弟」更容易抬不起頭。

3. 睡好睡滿

充足的睡眠才能有足夠的性荷爾蒙分泌，也才有好體力辦事。

4. 戒煙

抽煙已被證實會造成小弟弟血流量不足，導致下面疲軟。

另外針對早洩，高銘鴻說，醫學上定義是1分鐘以下就射精才叫早洩，但其實只要自己或伴侶不滿意，都有方法可以改善。

4招延長勃起時間

1. 使用安全套

使用安全套可以降低龜頭跟陰莖的敏感程度，更換厚一點的安全套，讓快感累積慢一點，達到持久的目的。

2. 使用麻醉藥膏

有時候醫師會開麻醉藥膏，在性行為前30分鐘塗抹在龜頭上，可以降低龜頭敏感度。

3. 割包皮

包皮過長或過緊容易導致褪去包皮時，對龜頭的摩擦較大而產生快感。這兩種情況都可以用割包皮的方式改善。

4. 性交中斷或擠壓龜頭

遇到心理因素的早洩問題，可以用性交中斷，也就是感覺到快要射精就先抽出陰莖，或是在性交中藉由暫停性交擠壓龜頭的方式，使得快感累積中斷，延緩射精。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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