女性健康｜捱夜食太多水果影響胸部發育？中醫提醒6妨礙豐胸要點

對於想要健康、自然豐胸，且害怕手術的女性們來說，使用中醫調理是不錯的方式。



不過台灣中醫師李琪表示，看診時發現不少患者都有「妨礙豐胸」的生活習慣，倘若這些習慣不改，醫師再努力，療效也會有限。李琪點名以下6個常見的「妨礙豐胸」要點，看看你有沒有中招？

6個常見妨礙豐胸要點（按圖看清👇👇👇）

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1. 熬夜

李琪提到，氣血充足，胸部才有辦法順利發育，所以熬夜這種耗傷氣血的習慣，絕對是豐胸大忌！青春期由於課業壓力，難免會需要熬夜念書，這個階段中醫會比較重視腸胃吸收和營養均衡，並鼓勵患者在有空檔時要多休息。

到了20歲以上，熬夜對身體的影響愈來愈大，不僅會抑制胸部發育，體重還可能直線上升，亂經、皮膚變差等問題也會接踵而來。就算透過中藥來補益氣血，也會因為熬夜而消耗掉。所以在調理豐胸時，最晚也請在半夜12點前睡著。

2. 節食、減肥

胸部大小一半以上是由脂肪多寡來決定，其次是乳腺和肌肉，若想要豐胸，最好能將體重維持在標準範圍內，絕對不能太瘦。李琪建議，對於體重過重的人，應該採取漸進、溫和的減重方式，儘可能讓三餐吃得均衡營養。飲食上不能只吃水煮食物，一定要攝取適量的健康油脂，並搭配運動，才能避免在減肥的同時瘦到胸部。

而對於體重太輕的人，中醫會先著重腸胃調理，讓身體好好吸收食物養分，使體重上升到正常範圍內，並配合藥物或針灸，讓身體將養分轉化為胸部的脂肪，自然促進胸部發育。

3. 常吃炸、烤、辣的食物和辛香料

腸胃的消化好、吸收好，才有辦法將食物轉化成豐胸所需的養分。若經常吃炸、烤、辣的食物和辛香料，一方面會刺激脾胃，使脾胃無法保持穩定的健康狀態，一方面會耗傷津血，使胸部得不到充足滋養。

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4. 吃太多水果、生食

李琪表示，吃太多的水果、魚生、生菜沙律，同樣會影響脾胃，導致消化不良的症狀；此外，生冷的食物吃多也會耗傷元氣，影響胸部發育。吃水果的頻率應以1週2～3次為宜，分量不能過多，每次半個飯碗的量便已足夠。一般飲食上，最好以煮熟的食物為主。

5. 過度疲勞

李琪說明，人在覺得累、疲勞時，氣血其實就已經處於不足的狀態，長期下來，一定會影響豐胸效果。過度疲勞，通常與睡眠不足、睡眠品質不好、太晚運動、脾胃消化不良、長期壓力、以及心肺力量不足有關。若疲勞的狀況已經持續一段時間，要儘快找中醫改善。

6. 月經失調

胸部大小除了與脂肪體積有關，「乳腺」也占了部分因素。李琪說明，乳腺的數量、大小與雌激素和黃體素有關，而這兩種激素又與月經關係密切。雌激素可以促進脂肪朝胸部堆積，並刺激乳腺生長；黃體素則能促進乳腺的發育和成熟。

當月經週期不規律、經期天數太長或太短、月經量太少時，雌激素和黃體素會處於較不穩定的狀態，乳腺的發育受限，胸部尺寸就會受到影響。所以在豐胸時，李醫師也會同時進行月經的調理，使內分泌回到平衡狀態。

另外，李琪也特別提醒，雌激素雖然能促進豐胸，但千萬別自行服用標榜含有「植物性荷爾蒙」、「野葛根」、「白高顆」的產品，以免導致亂經、不正常出血、過敏、癌症等副作用。

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