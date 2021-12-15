甲狀腺亢進｜甲亢患者日常保健3大重點　限制含碘飲食少吃蟹紫菜

甲狀腺功能亢進是需要長期接受治療的病症，除了遵照醫囑用藥之外，日常生活該注意哪些重點？台灣新光醫院家醫科柳朋馳醫師表示，用藥雖能有效控制病況，但合宜的飲食內容、運動習慣、情緒管理與規律作息也有助於緩和病情，以利日後達到漸進式停藥的目標。



甲狀腺功能亢進患者是需要學習與疾病共存的，台灣柳朋馳醫師叮嚀，除了規律服藥之外，養成良好的生活習慣亦有助於逐步停藥、回歸正常生活！

▼甲亢患者的日常保健（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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1. 限制含碘飲食：

舉凡像是海帶、紫菜、海水魚、蝦、蟹等都屬於高碘食材，最好避免食用。台灣柳朋馳醫師提醒，一般家庭常見的含碘鹽也可能會造成甲亢患者日常碘攝取過量，建議外食族可把菜過水已減少鈉攝取量，或依個人病況諮詢醫護人員的調整建議。

2. 減少刺激食材：

濃茶、咖啡等高濃度咖啡因可能加重甲亢患者心悸、手震的症狀，故建議最好避免食用；此外，煙品、酒精也可能會加重甲亢患者不適症狀，應積極避免。

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3. 適當紓緩壓力：

壓力是造成甲亢患者症狀加劇的常見原因之一，因此建議患者最好保持正常作息、避免熬夜，並建議養成規律運動的習慣以助紓解壓力，同時也可幫助身體維持良好的狀態。

台灣柳朋馳醫師提醒，甲狀腺功能亢進是需要給予適當的醫療處置，以控制病況、避免惡化；然而，由於每個人的症狀與嚴重度並不相同，症狀嚴重者可諮詢醫生診斷後評估是否需採用藥物或手術治療，以找到最適合的治療方法。

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