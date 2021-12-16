頭髮健康｜頭蝨小朋友先有？4大生活習慣預防衣服床單要高溫烘乾

頭蝨（Head Lice）是生活在人類頭皮上的微小昆蟲，以人類的血液維生。受頭蝨感染稱作頭蝨感染症（Pediculosis capitis），可以從一個人的頭上散布至另一個人。

撰文：CihRong Huang 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



頭蝨有多常見

頭蝨十分常見，且會影響所有年齡層的人，不過最常出現在兒童身上。只要多留意便能降低發生的機率。想了解更多資訊，可諮詢醫師。

頭蝨的症狀有哪些？頭蝨的原因（點圖放大👇👇👇）

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以下是常見的頭蝨症狀：

- 頭蝨感染2~6週後，頭皮、脖子及耳朵搔癢。

- 頭皮上有蝨子。蝨子體積小、避光且移動迅速。

- 頭髮上出現蝨子卵。蝨子卵又小又黏，在某些髮色下不容易察覺。



上述並未列出所有可能的症狀，若有任何疑慮，請諮詢醫師。

什麼時候該去看醫師

若您有疑慮或出現上述症狀，請諮詢您的醫師。每個人的狀況都不太一樣，最好與醫師討論，才能獲得最妥善的治療。

頭蝨的原因

頭蝨具有傳染性，一旦爬到您的頭上，就可能受感染。頭蝨可以透過牙刷、梳子、髮夾、髮帶、耳機或帽子等媒介移動。蝨子還可能在軟墊家具、床單、毛巾或衣服上，存活一段時間。

頭蝨的風險因素

頭蝨的風險因素很多，例如：擁抱或與接觸感染者的頭部。與感染者共享私人物品，如梳子、帽子或耳機。

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頭蝨的診斷與治療

下列資訊無法取代正規醫療，請諮詢您的醫師，以獲得更多資訊。

如何診斷頭蝨

醫療團隊可以利用下列方法診斷頭蝨：

- 近距離檢查頭髮及頭皮上，是否有蝨子或蟲卵。

- 使用細齒梳從頭皮開始梳頭髮，藉此捕捉蝨子與蟲卵。



如何治療頭蝨

多數治療都須進行兩次才能達到最好的效果，經過7~9天的時間，第2次治療能殺死所有新孵出的幼蟲，請勿同時使用多種藥物或過度用藥。

非處方藥：百滅寧（Permethrin）、除蟲菊酯（Pyrethrin）

處方藥：苯甲醇乳液（Benzyl alcohol lotion，商品名：Ulesfia）、馬拉硫磷（Malathion，商品名：Ovide）、林旦（Lindane）

改善並預防頭蝨感染的生活調整

下列的生活調整及居家療法，可能改善頭蝨:

1. 使用攝氏54度以上的熱水清洗衣服、床單，並高溫烘乾

2. 將衣服、床單及絨毛玩具放入塑膠袋2週。

3. 將梳子、髮夾和其他髮飾置於攝氏54度以上的熱水中，浸泡5~10分鐘。

4. 用吸塵器吸地板及軟墊家具。



若您有任何疑慮，請諮詢醫師，以獲得最妥善的照護。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：頭髮濕濕馬上睡？小心細菌在頭皮孳生】

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